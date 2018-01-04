Uber'i Taklit Eden Android Zararlısına Dikkat!

Bir Android zararlısı, Uber arayüzünü taklit ederek giriş bilgilerinizi çalmaya çalışıyor!

Uber'i taklit eden Android zararlısına dikkat!

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