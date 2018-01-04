Uber'i Taklit Eden Android Zararlısına Dikkat!
Bir Android zararlısı, Uber arayüzünü taklit ederek giriş bilgilerinizi çalmaya çalışıyor!
Android.Fakeapp Trojan'ı Google'ın mobil platformunu uzun zamandır farklı farklı formlarda kötüye kullanıyor, en son türevlerinden biri ise Uber'in ara yüzünü taklit eden sahte bir uygulama. Symantec'e göre Trojan, ekranda düzenli aralıklarla beliriyor ve telefon numaranız ile şifrenizi girmenizi sağlamaya çalışıyor. Enter'a bastığınızda, giriş bilgileriniz uzak bir sunucuya gönderiliyor ve bunun ardından Trojan'ın yapımcıları giriş bilgilerinizi hesabınızı ele geçirmek için veya hacker'lara satmak için kullanabiliyorlar.
Bu Fakeapp, Uber'in giriş ekranının bir kopyasını göstermekle kalmıyor. Şüphelenmenize engel olmak ve şifrenizi kısa sürede değiştirmenizi engellemek için enter'a basmanızın ardından orijinal uygulamadan konumunuzu gösteren bir ekran bile yüklüyor. Görünüşe bakılırsa bunu gerçek uygulamadaki bir URL'ye derin link'leme yaparak başarıyor, bu konumunuzu kullanarak bir Sürücü İsteği aktivitesi başlatıyor.
Symantec, bunun "zararlı yazılım yapımcılarının hiçbir zaman sona ermeyen çabalarının bir örneği" olduğunu söylüyor. Tavsiyesi ise her zaman duyduğumuz ve bildiğimiz şeyler: Uygulamanızın güncel olduğundan emin olun, güvenilir anti-malware uygulamaları yükleyin ve bilinmedik sitelerden uygulama indirmeyin.
H. Hüseyin Öztürk
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