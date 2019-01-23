Uber'in E-Bisiklet ve Scooter'ları Yollarda
Taşımacılık sektöründe devrim yaratan Uber, bu sefer de "küçük düşünerek" bir yeniliği kullanıcılarına sunmaya başladı
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe bakılırsa Uber otonom taşımacılığa ciddi yatırımlar yapmaya devam etmeyi planlıyor. Şirket bünyesinde kurulan yeni "mikromobilite" departmanı, otonom sürüş teknolojisinin elektrikli scooter'lara ve bisikletlere nasıl getirilebileceği konusunda çalışacak.
Uber, son birkaç aydır elektrikli bisiklet kiralama seçeneğini "Jump" ismini verdiği bisiklet paylaşım servisi ile uygulamasında sunuyordu. E-bisikletler, birkaç Amerikan şehrinde kullanılıyor, bunların arasında Washington, Phoenix, Los Angeles gibi kalabalık şehirler de var. Servis, Avrupa'da ise sadece Almanya'nın Berlin şehrinde faaliyet gösteriyor.
3D Robotics'in CEO koltuğunda bulunan Chris Anderson, aşağıda görülen tweette Uber'in mikromobilite programına ait bir broşürünü payaştı ve şirketinin robotik ve sensör teknolojileri departmanlarındaki konumlarda çalışmak üzere işe alıma başlanıldığını açıkladı.
Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI— Chris Anderson (@chr1sa) January 20, 2019
Uber'in otonom araçlara olan ilgisi iyi biliniyor. Ancak Uber'in bu konudaki çabaları, 2018 yılının başlarında Arizona'da yaşanan ve bir yayanın ölümü ile sonuçlanan otonom araç kazası ile büyük bir sekteye uğramış ve insanların otonom araçlar hakkındaki izlenimleri de olumsuz bir yöne dönmüştü. Bundan sonra bisiklet kiralama servisi Jump'ı satın alan Uber, uygulamasına da yeni bir ulaşım seçeneği eklemiş oldu.
Ancak bu servisin küresel olarak kullanıma sunulması, şimdiye kadar söz konusu konseptin birçok olumsuz yönünü de ortaya koydu. Birçok bisiklet sürücüsü varacakları konuma geldikleri sırada bisikletleri belirlenen şarj istasyonlarına veya park yerlerine bırakmak yerine herhangi bir kaldırıma bırakmayı tercih ediyor. Uber ise bu durumu "mikromobilite" servisi ile akıllanan ve kendi kendine yol almayı öğrenecek olan elektrikli scooter ve e-bisikletler, bu gibi durumlarda park yerine veya şarj istasyonlarına kendi kendilerine varabilir ve bir sonraki kullanıcının ayağına kendileri gidebilirler. Bu teknolojinin şehir içi ulaşımda çok büyük bir potansiyel taşıdığını belirtmek gerek. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan tablo ve Uber'in güvenlik konusundaki karanlık geçmişi açıkçası bizlere bu konuda pek umut vermiyor.
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