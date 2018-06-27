Uber'in Elektrikli Araç Atılımında Yeni Perde
Uber sürücüleri, şirketten doğrudan para teşviki almaya başlıyor. Ama bunun için önemli bir şartı kabul etmeleri gerekecek!
Uber'in yayınladığı bir duyuruya göre şirket, yeni bir pilot program başlatıyor ve bu program ile ABD genelinde elektrikli araç sayısını arttırmayı planlıyor. EV Champions Girişimi, yolcuları taşımak için benzinli veya dizel arabaların yerine elektrikli araba (EV) kullanmayı kabul eden sürücülere "doğrudan parasal teşvikler" vaat ediyor.
Uber sürücülerinin yolcuları taşıdıkları araçlara sahip olmaları – en azından kiralamaları – gerekiyor ve bu yüzden de yeni bir firma arabası almaktansa araba değişimini kendilerinin yapmaları gerekecek.
Program, Pittsburgh ve Portland'daki daha küçük pilot programları genişletiyor ve artık seçilen yedi ABD şehrindeki tüm EV sürücülerini içeriyor: Austin, Los Angeles, Montreal, Sacramento, San Diego, San Francisco ve Seattle.
Uber, yeşil teknolojileri kucaklama atılımında her zaman sesini duyurmaya çalışmıştı ve şu anda Londra'daki araçlarının %60'ını hibrid veya tamamen elektrikli arabalar oluşturuyor. Firma, bu eğilimin 2020 yılında tüm arabalarını kapsamasını hedefliyor.
Ancak ABD sürücüleri yeşil teknolojiyi ve Uber'in teşvikini ilgi çekici bulsalar da elektrikli arabaların şarj edilmeleri benzin deposunun doldurulmasına göre çok daha uzun zaman harcıyor ve bu da potansiyel olarak daha az süre çalışmaları anlamına gelebilir...
Levent Öztürk
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