Uber'in İlk Çalışanı Oydu; Şimdi Ayrılıyor!
Bugünün dev internet hizmeti henüz sıradan bir firmayken ilk çalışanı olan ve basamakları hızla tırmanan isim, sürpriz bir kararla görevini bırakıyor!
- Levent Öztürk
Uber'in yönetim kurulu üyelerinden biri olan Ryan Graves, firmanın kamuya açılmasından sadece iki hafta sonra görevinden ayrılıyor. Graves, firma henüz küçük ve belirsiz bir Silikon Vadisi firması iken Uber'in ilk çalışanıydı. Hızlı bir şekilde Uber basamaklarını tırmanan Graves, 2010 yılında kısa bir süreliğine firmanın ilk CEO'su da olmuştu. Graves, Uber'in deve dönüşmesi yolunda önemli role sahip bir isim olarak görülüyor.
Graves, Uber'in günlük işleri ile artık ilgilenmese de firmanın yönetim kurulunda yer almaya devam ediyordu. Uber'in bağımsız yönetim kurulu başkanı Ron Sugar, Ryan Graves'in düşünceli ve katılımcı bir yönetici olarak son on yıldır iş dünyasının sorunları ile başa çıkma konusunda kendilerine yardımcı olduğunu belirtirken, bunun acı-tatlı bir an olduğunu ancak Graves'in aldığı kişisel kararı kabul ettiklerini söylüyor.
Graves, 2010 yılında Uber CEO'su olarak rolünü firmanın ortak kurucusu Travis Kalanick'e teslim etmişti. Bir süre Uber'in yemek hizmeti Uber Eats gibi girişimleri için kıdemli yardımcı başkanı oldu. Graves, o pozisyondan da 2017 yılında ayrıldı ancak Uber'in yönetim kurulunda kalmaya devam etti.
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