Uber'in Uçan Taksileri İçin Büyük Adım

Uber, uçan taksilerini üretmek ve geliştirmek için Fransa'da dev bir tesis kuruyor!

Uber'in uçan taksileri için büyük adım

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Uber'in Uçan Taksileri İçin Büyük Adım

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