Uber'in Uçan Taksileri İçin Büyük Adım
Uber, uçan taksilerini üretmek ve geliştirmek için Fransa'da dev bir tesis kuruyor!
Uber halen iki ay önceki ölümlü otonom araba kazasının etkilerinin altında olsa da, bir sonraki büyük projesi için yoluna devam etmeye kararlı gözüküyor. Şirket, yaptığı yeni duyuru ile yaklaşık olarak 20 milyon avroluk yatırım ile Paris'te bir Gelişmiş Teknoloji Merkezi (ATCP) kuracağını açıkladı. Bu yeni merkez, 2020 yılında başlatılması planlanan bir uçan taksi hizmeti olan Uber Elevate üzerinde çalışacak. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin tweet'ine göre Fransa, Uber Elevate ve yeni uçuş teknolojileri üzerinde çalışmak için mükemmel bir yer.
Sonbahar mevsiminde ATCP'nin açılması ile beraber merkez sadece uçan taksilere odaklanmayacak. Uber, şimdiden üç farklı çalışan VTOL helikopter prototipi üretmiş durumda. Uber bu tesiste üretimin yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimi, hava trafik kontrolü, çatı şarj istasyonları ve hatta şehir planlaması üzerine uzmanlaşmış kişiler ile beraber de çalışacak.
Uber, ilk uçan arabaların gerçeğe dönüşmesi konusunda pek çok rakiple karşı karşıya. Drone üreticisi Ehang, kısa bir süre önce tamamen elektrikli, otonom Ehang 184'ü Çin'de tanıttı. Yeni Zelanda'da ise eski Google yöneticileri, üç yıl sonra hizmete başlaması planlanan otonom uçan taksi firması Kitty Hawk'ı kurdu. Ayrıca Airbus ve Toyota'nın da aralarında bulunduğu pek çok teknoloji firması bu teknoloji ile ilgileniyor.
Ancak bu firmaların pek çoğu taksileri için AI teknolojisine güvenirken Uber'in ilginç bir şekilde başka planları var. Şirketin söylediğine göre kendi kullanacağı AI, direkt olarak aracı yönetmektense "pilot desteği" olarak görev alacak ve cihazın hareketleri konusunda pilota yardımcı olacak. Uber, bu sistem sayesinde pilotların taksileri kontrol etmek için standart 500-1.200 saatlik eğitime ihtiyaç duymayacaklarını ümit ediyor...
Levent Öztürk
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