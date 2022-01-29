Ubisoft, Battle Royale Oyunu Hyper Scape'i Tarihe Gömeceğini Açıkladı!

Ubisoft, yeni geliştirmeler ve yeni oyunlar için bazı projelerinden feragat etmeye başladı. İlk işi de Hyper Scape'i kapatmak oldu.

  • Ercan Uğurlu
Ubisoft, Hyper Scape'i Kapatıyor

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