Ubisoft, Battle Royale Oyunu Hyper Scape'i Tarihe Gömeceğini Açıkladı!

Ubisoft, 2022 için yeniden yapılanmaya gidiyor ve elindeki varlıklar ile yapmak istediklerini gözden geçiriyor. Bunun neticesinde de el oyalayan ancak karşılığında getirisi olmayan projeleri iptal etmeye karar vermiş gibi. Zira şirket, Hyper Scape'i sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca şirket Watch Dogs: Legion için daha fazla geliştirmede de bulunmayacak.
Hyper Scape, Ubisoft'un Battle Royale formatındaki oyunlarından biriydi. Ancak 12 Temmuz 2020 yılında oyunculara sunulan Hyper Scape görünüşe göre çok fazla oyuncu kitlesine ulaşamamış olacak ki, şirket ilk çare olarak bu oyunu sonlandırmaya başvurmuş.
Yeni dönemde geliştirme ekiplerinden yeni oyunlarda yararlanmayı düşünen Ubisoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyled: "Hyper Scape'i geliştirmeye son vermek ve 28 Nisan itibariyle kapatma kararı almak zorunda kaldık. Dikey platformda, yakın mesafeli ve hızlı tempolu bir FPS deneyimi yaratmak için çıktığımız yolda, oyun severlerin bize katıldıkları için son derece minnettarız. Bu oyundan öğrendiklerimizi gelecekteki ürünlerimize aktaracağız."
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