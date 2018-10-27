Ubisoft Birçok Oyunu İçin Desteğini Sonlandırıyor

Ubisoft birçok oyununu yakından ilgilendiren bir karara imza attı!

Ubisoft Birçok Oyunu İçin Desteğini Sonlandırıyor

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