Ubisoft Birçok Oyunu İçin Desteğini Sonlandırıyor
Ubisoft birçok oyununu yakından ilgilendiren bir karara imza attı!
Yeni Xbox ve Playstation 5'in tanıtım tarihleri yaklaştıkça oyun firmalarının hazırlık için servislerinde yaptıkları birçok değişime sahip oluyoruz. Bunlardan en çok konuşulanlar arasında şüphesiz ki Ubisoft da var.
Ubisoft, birçok oyunu için çoklu oyuncu desteğini sonlandıracağını açıkladı. Ancak bu oyunlar sadece çok eski oyunlar değil. Birçok son jenerasyon konsol oyunu da bu karardan etkilenecek.
PS3, Xbox 360, Wii ve Wii U üzerinde oyunculara sahip olan Just Dance serisi, 19 Kasım'dan itibaren çoklu oyuncu desteğini kaybedecek. Bu oyunların ardından sonraki nesil konsollara gelecek olan Just Dance 2019'un bir çoklu oyuncu desteğine sahip olup olmayacağı ize henüz kesinleşmiş değil.
PC üzerinde I Am Alive, Tom Clancy's EndWar ve Splinter Cell Double Agent oyunları da 19 Kasım tarihinden sonra çoklu oyuncu desteğini kaybedecek olan oyunlar arasında. MacOS üzerindeki Assassin's Creed 2 çoklu oyuncu desteği de söz konusu çoklu oyuncu darbesinden nasibini alacak. Son olarak PS3 ve Xbox 360 konsollarında bulunan Rayman 3 HD de çevrimiçindeki macerasının sonuna geliyor.
Ubisoft'un konu hakkında yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"Müşterilerimize en iyi çevrimiçi servis desteğini sunmak için sürekli neyin gerekli olduğunu tartıyoruz. Oldukça küçük bir oyuncu kitlesine sahip olan eski oyunlarımızın servislerini kapatmak da buna dahildir. IT ve servis elemanlarımız bu sayede daha yeni ve daha popüler oyunlarımızın büyük oyuncu kitlelerine daha iyi çevrimiçi servis sağlamak için çalışabilecek.
Tabii ki eski oyunlarımızdaki çevrimiçi çoklu oyuncu desteğini kaldırma kararımızı hafife alınacak bir konu olarak görmüyoruz ve bazı oyuncularımızın bu haber dolayısıyla hayal kırıklığına uğramalarını anlayışla karşılıyoruz.
Eski oyunlarımızın sizin kadar sıkı hayranları olmasından dolayı oldukça memnunuz ve yakında çıkacak olan Ubisoft oyunlarının da aynı tutkuyla sevilmesini umuyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz."
Söz konusu oyunların tekil oyuncu modları ise bu karardan herhangi bir şekilde etkilenmeyecek. Fakat bu kararın eski donanımlar üzerinde oyun oynamak isteyenler için zamanın geçtiğinin en son habercisi olduğu da söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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