Ubisoft Hükümet Göndermesi İçin Özür Diledi
Ubisoft, The Division 2 oyunu için gönderdiği "hassasiyetsiz" e-posta nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu!
- Doğan Kürşat Aktaş
ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması süreci yalnızca bir hafta kadar önce sona erdi ve birçok insanı zor duruma düşüren bu durum hakkında espri yapmayı çoğu kişinin göze alamayacağı açıkça ortada. Dev oyun üreticisi Ubisoft ise bu gerçeği zor yoldan öğrendi.
Ubisoft, piyasaya çıkış tarihi yaklaşmakta olan AAA sınıfı oyunu Division 2'nin reklamını yapmak üzere gönderdiği bir e-postada kullandığı bir ifade yüzünden hedef tahtasına oturtuldu. E-postanın içeriği oyun ile ilgili olmasına karşın e-postanın konu kısmında yer alan başlık, hükümetin kapanışından dolayı sıkıntı çeken çoğu insanın sinirini bozmaya yetti.
"Gerçek bir hükümet kapanışının nasıl göründüğünü özel betamızda deneyimleyin" ifadelerini içeren konu başlığı, ABD'nin yeni atlattığı hükümet kapanışına gönderme yapıyordu. Bazıları bunu "oldukça komik" bulurken, çoğu kişi ise bu ifadelerin hassasiyetsiz olduğunu belirterek sosyal medya üzerinde dev oyun üreticisini eleştiri yağmuruna tuttu.
Ne var ki, Ubisoft hatasını hızlı bir şekilde anlayarak aynı saat içerisinde gönderdiği bir başka e-posta ile takipçilerinden özür diledi:
"Tom Clancy's Division 2 oyunu ile ilgili hatalı bir pazarlama e-postası gönderdik. Bu, işletişte yaşadığımız büyük bir aksaklığın ürünüydü ve bu postanın hassasiyetsiz nitelikteki konu başlığı için özür diliyoruz. Birleşik Devletler'in yaşadığı hükümet kapanışının binlerce kişi üzerindeki gerçek etkilerini biliyoruz ve bu durumu hafife almayı istememiştik."
Politik gerilimin yükselmesi ve toplum içerisindeki ayrışmanın arttığı bu zamanlarda firmalar için bu politik tabloyu ilgilendiren konulara girmek oldukça büyük riskler içeriyor. Bununla birlikte Ubisoft'un yaşadığı bu olayın firmanın 2018 yılının Haziran ayında yaptığı açıklamada Division 2'nin herhangi bir politik duruşta bulunmadığını gururla açıklamasının ardından yaşanmış olması oldukça ironik bir durum.
Ubisoft buna rağmen oyunun Uplay ve Epic Games Store üzerinde ve ayrıca mevcut nesil konsollar için 15 Mart ayından itibaren oynanmaya açık olacağını belirtti.
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