Ubisoft, Oyun ve Bilim Araştırmalarını Birleştirdi
Ubisoft'un yeni yapay zekâ kanadı, oyun ve bilimsel araştırmaları bir araya getiriyor!
Oyun yapımcıları, AI'yı bir teknoloji endüstrisi trendi haline gelmeden önce araştırıyorlardı, ama çalışmalarını akademik dünya ile paylaşmayı pek düşünmediler. Ne de olsa bu rekabette bir avantaj sağlıyordu. Ubisoft ise bu konuda orta noktayı bulmaya çalışıyor. Firma yakın zamanda AI araştırma bölümü La Forge'u kurdu ve bu bölüm, hem oyunculuk hem de bilim adına yapay zekâ araştırmaları yapacak. Yeni bölüm, hem bilim insanlarına hem de Ubisoft çalışanlarına sahip ve bu iki kesim birlikte bir takım oluşturarak, hem oyunculuğu, hem de bilimi geliştiriyorlar.
Örneğin Ubisoft, Watch Dogs 2 için San Francisco Körfezi Bölgesi'nin küçük boyutlu bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Şirket, gerçekçi bir kentsel çevrede gezinmek için AI yönlendirmeli otomobiller ve yayalar geliştirdi ve bu, kendini-süren araba araştırması için ideal. Bilim insanları gerçek araçları yollara koymadan, Watch Dogs teknolojisi ile zorlu koşullarda (kabalalık alanlar gibi) otonom sürüş testi yapabilir. Diğer yandan, gerçek arabalar için tasarlanan yapay zekâ da daha iyi oyun içi yapay zekâ olarak kullanılabilir.
Diğer çalışmaların arasında, gerçekçi yürüyen ve hareket eden AI ve online topluluklarda zararlı davranışları saptama bulunuyor.
La Forge henüz yeni ve iki tarafın da ilgisini koruyup korumayacağı henüz bilinmiyor. Ubisoft, önemli AI gelişmelerini kendine saklarsa, bilim insanları ilgisini kaybedebilir. Benzer şekilde, araştırma takımı yeterince keşif yapamazsa Ubisoft da cayabilir. Ama bu iş birliği iyi giderse, AI geliştirmedeki bazı izolasyonlar aşılmış olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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