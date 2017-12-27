Ubisoft, Oyun ve Bilim Araştırmalarını Birleştirdi

Ubisoft'un yeni yapay zekâ kanadı, oyun ve bilimsel araştırmaları bir araya getiriyor!

Ubisoft, oyun ve bilim araştırmalarını birleştirdi

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