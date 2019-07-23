Ubisoft Raporu: PC Oyunları Daha Çok Kazandı
Ubisoft'un raporuna göre PC oyunları, gelir liderliklerini bu çeyrekte de korudular!
- Levent Öztürk
Ubisoft'un yen i finansal raporu, PC oyunlarının diğer platformlara göre daha fazla gelir sağladığını gösterdi.
Finansal 2019/2020'nin ilk çeyreğine bakıldığında, Ubisoft'un gelirinin %34'ü PC oyunlarından geliyordu ve %31 oranına sahip PlayStation 4'ün önünde yer alıyordu. Xbox One ise %18 ile oldukça geriden gelirken, onu da %7 ile mobil oyun platformları ve %5 ile Nintendo Switch takip ediyordu.
PC'nin en üst konuma gelmesi, PS4'ün %38 ile ikinci sıradaki %24'lük PC'ye göre açık ara önde olduğu bir önceki yılın aynı çeyreğine göre büyük bir değişim. Bu çeyrek, PC satışlarının diğer tüm platformların önünde yer aldığı arka arkaya ikinci çeyrek olma özelliğine sahip. Bir önceki finansal çeyrekte de PC, PS4'ün %34 oranına karşılık %36 ile ilk sırada yer alıyordu.
Ubisoft, bu en son PC başarısının büyük bir kısmının Anno 1800'den kaynaklandığını belirtiyor ve firmanın baş yöneticisi Yves Guillemot, %34'ün arkasında PC'ye özel Anno'nun olduğunu ancak bu yayıma rağmen PC'de genel olarak çok iyi bir performans görüldüğünü söylüyor.
Ubisoft'un finansal raporu, genel olarak güçlü (ve beklenenden yüksek) olan gelirin "başını çeken isimlerin Assassin's Creed Odyssey, Rainbow Six Siege ve Tekrar Eden Oyuncu Yatırımı (PRI)" olduğunu söylüyor.
Tekrar Eden Oyuncu Yatırımı (PRI) sık duyduğunuz bir strateji ismi olmayabilir ancak PRI'yı kısaca tanımlamak gerekirse, yönetim kurulunun indirilebilir içerikler (DLC) ve benzeri mikro-işlemler için kullandığı isim olduğu söylenebilir.
Tabi ki Ubisoft'un kendi Uplay mağazasının bulunmasının ve bu sayede Steam ve Epic gibi diğer mağazalara ödeme yapmıyor olmasının önemini de unutmamak gerekiyor.
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