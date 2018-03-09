Ubisoft The Division 2'yi Duyurdu!
Sıkıntılı başlangıcına rağmen oyuncuları fazlasıyla memnun etmeyi başaran The Division'a etkileyici bir devam oyunu geliyor...
- Levent Öztürk
Ubisoft, yaptığı duyuru ile açık dünyalı aksiyon RPG oyunu The Division'ın devam oyununu yayınlayacağını açıkladı Bu doğrulama, orijinal oyunun ikinci yıl dönümünde geldi ve orijinal oyun gibi The Division 2 de Massive Entertainment tarafından Ubisoft Reflections, Red Storm Entertainment, Ubisoft Annecy, Ubisoft Shanghai ve Ubisoft Bucharest'in yardımları ile geliştiriliyor.
Yayın tarihi, platformlar veya herhangi bir oyun detayı henüz duyurulmuş değil. Ancak yayımcı, Snowdrop motorunun güncellenmiş bir sürümünün oyunda kullanılacağını ve oyunun bu yıl E3'te tamamen tanıtılacağını açıkladı.
Muhtemelen The Division'ın başlangıçta yaşadığı, oyuncuların oyundan vazgeçmesine sebep olan problemler de yeni oyunda bulunmayacak. Açıklama şöyle: "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde yaşanan her şeyden öğrendiklerimizi de alarak doğru yapıldığından emin olduğumuz bir oyun geliştiriyoruz."
Bu arada The Division da geride bırakılmıyor ve gelecekte iki büyük güncellemenin yapılması planlanıyor. Bu güncellemeler ile beraber Xbox One X geliştirmeleri, yeni küresel etkinlikler ve daha pek çok özellik eklenecek. Ayrıca orijinal oyuna eklenecek olan Shields (Kalkanlar) özel başarımları ile de oyuncular ikinci oyun yayınlandığı zaman ödül alabilecekler...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın