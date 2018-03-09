Ubisoft The Division 2'yi Duyurdu!

Sıkıntılı başlangıcına rağmen oyuncuları fazlasıyla memnun etmeyi başaran The Division'a etkileyici bir devam oyunu geliyor...

  • Levent Öztürk
The Division 2 duyuruldu!

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