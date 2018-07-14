Ubuntu'da Kritik Bir Hata Ortaya Çıktı!

Ubuntu kullanıcılarına kötü haber! Kritik bir hata ortaya çıktı. Eğer Ubuntu 16.04.4 ve üzeri kullanıyorsanız dikkat etmenizde fayda var.

Ubuntu'da kritik bir hata ortaya çıktı!

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