Ubuntu'da Kritik Bir Hata Ortaya Çıktı!
Ubuntu kullanıcılarına kötü haber! Kritik bir hata ortaya çıktı. Eğer Ubuntu 16.04.4 ve üzeri kullanıyorsanız dikkat etmenizde fayda var.
Aslen geçtiğimiz haziran ayı ortasında ortaya çıkan ancak henüz resmi olarak kamuoyuna açıklanan önemli bir Ubuntu hatası, şu an pek çok kişiyi rahatsız etmiş durumda. Söz konusu hata Ubuntu Launchpad'de de yayınlanmış durumda ve Ubuntu 16.04 başta olmak üzere, Ubuntu 14.04, 16.10 ve 17.04 güncellemelerini etkiliyor.
Bahsi geçen Ubuntu açığı, kullanıcıların bilgisayarlarını üçüncü kişilere erişilebilir kılıyor. Kullanıcı Linux'a girip herhangi bir program açtıktan sonra makineyi uyku moduna alırsa, düşük güç moduna geçen bilgisayar ilginç bir şekilde saldırıya açık hala geliyor. Bu noktada devreye giren bir saldırgan, bilgisayar eriştiğinde girdiği herhangi bir şifre ile bilgisayarı uyandırabilir ve verilere erişim sağlayabilir.
Bahsi geçen sorun ile ilgili şu an için nasıl bir yol izlenebileceği bilinmiyor. Yine Launchpad üzerinde bazı kullanıcılar bahsi geçen duruma ekran koruyucu yazılımlarının engel olabileceğini söylese de, şimdilik net bir koruma yolu mevcut değil. O nedenle Ubuntu kullanıcılarının durumdan haberdar olmasında ve dikkatli olmalarında fayda var.
Ercan Uğurlu
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