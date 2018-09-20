Üç Arka Kameralı Samsung Galaxy A7 Geldi

Samsung'un ilk üç arka kameralı telefonu Galaxy A7, tanıtıldı! İşte Galaxy A7 ve özellikleri...

Üç Arka Kameralı Samsung Galaxy A7 Geldi

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