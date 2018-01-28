Üç Büyük Devin Hibrit Uçağı Geliyor
Elektrikli arabaları, hibrit kamyonları bir an için unutun; fazlasını hayal edin. Mesela hibrit bir uçağın gerçek olmak üzere olduğunu biliyor musunuz
Tamamen elektrikli hava araçları günümüz için bir hayal olsa da, hibrid hava araçları tahmin ettiğinizden çok daha yakın olabilir. Airbus, Rolls-Royse ve Siemens ortaklığı ile geliştirilmekte olan E-Fan X, klasik ve elektrikli motorların beraber çalışabileceklerini kanıtlayan bir hibrit hava aracı prototipi olacak. Gösterim için bir BAe 146'nın benzin türbin motorları 2MW ile değiştirilerek düzenlenecek ve her şey istenildiği gibi giderse, ikincisi de yapılacak. Uçağın uçuş tarihi, şu an için 2020 yılı olarak belirlenmiş durumda.
Üç dev, E-Fan X projesinin hızlı bir şekilde hibrit hava araçlarını "olgunlaştıracağını" ve kullanışlı bir ticari uçakla sonuçlanacağını ümit ediyor. Hibrit bir jumbo jet ile uçuşlar için halen uzun bir süre beklenmesi gerekebilir ancak bu uçak sayesinde, kısa uçuşlar çok daha verimli hale gelebilir. Ayrıca bu uçağın sadece hava kirliliğini değil, uçuş masraflarını da azaltması umuluyor.
Taşıyıcılar, bu uçakları temel olarak uçuş masraflarını azaltmak için tercih edebilirler ve çevreye verilen hasarın azalması, Dünya için iyi bir bonus olacaktır...
Levent Öztürk
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