Üç Büyük Devin Hibrit Uçağı Geliyor

Elektrikli arabaları, hibrit kamyonları bir an için unutun; fazlasını hayal edin. Mesela hibrit bir uçağın gerçek olmak üzere olduğunu biliyor musunuz

Üç dev isim hibrit uçak için bir araya geldi...

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