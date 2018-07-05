Üç Değil, Dokuz Lensli Telefona Ne Dersiniz?
Huawei P20 Pro'nun kamera sayısı sizi etkilemediyse, bir de bu telefona bakın!
Bir telefonda en fazla kaç kamera bulunabilir? Huawei P20 Pro'nun üç kamerasına henüz alışmıştık ancak Light'ın üzerinde çalıştığı telefonun tam dokuz kamerası var.
The Washington Post'a göre kamera üreticisi Light, dokuz kameralı telefonunu bu sene piyasaya sürecek. Foxconn'dan yatırım alan Light'ın kendisine koyduğu hedef biraz yüksek, özellikle şu an sadece bir prototip üzerinde çalıştığı düşünülürse. Cihazın sadece altı ay içinde hazır hale gelmesi açıkçası biraz zor görünüyor. Bir başka nokta ise bu kadar kameranın gerçekten işe yarayıp yaramadığı.
Dokuz kameralı bir telefon üretmek mümkün olsa da, Light'ın çok çalışması gerekebilir. Firmanın L16 model kamerası hakkında yapılan yorumlar karışık ve sensörün düşük ışıktaki performansı da tartışmalı. Bir markanın bu sorunları aşıp mükemmel kareler yakalayacak bir kamera sunabilmesi için bolca deneyime ihtiyacı var; ancak Light, yeni bir firma.
Yine de fikrin ilginç olduğu kabul edilebilir ve telefon çok başarılı olmasa bile, yeni işlevlerin ve yeni bir teknolojinin öncülüğünü yapabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın