Üç Kullanışlı Parmak İzi Kilidi İpucu
Telefonunuzun parmak izi kilidini özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz? Açıkladık.
Sıradan bir insan telefonunu açarken parmak gücünün sadece %10'unu kullanır. Şaka bir yana, telefonunuza birden çok parmak izi öğretebilirsiniz. Bazı telefonlar en baştan bunu yapmanızı tavsiye ediyor, ama bazı ekstra ipuçları sayesinde güvenliğinizi daha bile arttırabilirsiniz.
Mutlaka birden çok parmağınızı okutun
Hem iOS hem de birçok Android telefon birden çok parmak izini kaydedebiliyor, bu sayede masa üstündeyken, cebinizden çıkardığınızda ya da akrobatik bir hareket yaparak farklı parmaklarınızla telefonun kilidini açabilirsiniz.
Başka birinin parmak izini ekleyin
İkincil parmak izi için güvendiğiniz birinin parmak izini telefonunuza kaydedebilirsiniz. Özellikle telefonunuz ortaksa bu teknik çok işinize yarayacaktır. Diğer bir yandan, çocuğunuzun telefonunda onun parmak izine ek olarak kendi parmak izinizi de ekleyebilirsiniz.
Aynı parmağı birçok kez kaydedin
Eğer cihazınız parmağınızı okumakta zorlanıyorsa, aynı parmağınızı farklı girişler olarak birkaç kez kaydedebilirsiniz. Bu sayede telefonun içinde bulunan bir iz hata verirse, ikinci parmak izi yedek olarak devreye girecektir.
Günün birinde hepimiz yüz tanıma teknolojisine sahip telefonlara geçmek zorunda kalabiliriz, ancak şimdilik parmak izimizin avantajlarını sonuna kadar kullanabiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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