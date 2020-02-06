Uçan Taksi Testleri, Yeni Zelanda'da Başlıyor!

Pek çok firma yıllardır uçan taksiler için çalışıyor. Ama bugüne dek, elle tutulur bir sonuç göremedik. Şimdi ise umut vaat eden önemli bir gelişme söz konusu. Boeing ve Kitty Hawk'ın ortak kuruluşu Wisk, elektrikli, otonom hava aracı Cora'nın yolcu denemelerine başlamak için Yeni Zelanda hükümeti ile bir mutabakat beyannamesi imzaladı. Denemeler ülkenin Canterbury bölgesinde gerçekleşecek ancak tam olarak ne zaman başlayacakları belli değil.
Kitty Hawk ve Cora isimleri, bir süredir çeşitli formlarda bu sektörde kendilerini gösterdiklerinden dolayı tanıdık gelebilir. 2016 yılında kurulan gizemli uçan-araba firması Kitty Hawk, Google ortak kurucusu Larry Page'in desteğine sahipti. Google'ın otonom araç ünitesinden sorumlu olan Stanfordlu AI uzmanı Sebastian Thrun'un liderliğinde firma iki koltuklu otonom hava aracı Cora'yı geliştirmişti.
Kitty Hawk 2018 yılında Air New Zealand ile bir ortaklık kurarak Dünya'nın ilk otonom hava taksisi hizmetini başlatma planını duyurmuştu ancak önce büyük bir üretim ortağı bulamamış, sonrasında ise Boeing'e yönelmişti. Bunun ardından da 2019 yılında Wisk ortaya çıkmıştı. Bu kuruluşun amacı, bir uygulama ile çağrılabilen ve otopilot sistemleri ile uzaktan kontrol edilen bir uçan taksi hizmeti geliştirmekti.
Tabii ki bunun yeni oluşturulan bir amaç olduğu söylenemez. Uber'in Elevate programı için büyük planları bulunuyor ve Almanya'dan Volocopter da kendi teklifleri için büyük sözler verdi. Ancak bu tür projeler genellikle kaynak problemleri, teknik sorunlar ve yasal zorluklar karşısında sıkıntı yaşıyorlar. Eğer Wisk'in insanlı uçan taksi testleri başlar ve başarılı olursa, uçan taksi hayali artık elle tutulur bir forma dönüşebilir.
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