Ücretsiz FIFA Oyunu Türkiye'de Yayında!

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Electronic Arts tarafından futbol oyunu tutkunlarına sunulan FIFA Online 4'ün Türkiye sunucuları açıldı. FIFA Online 4 tamamen Türkçe olarak oyuncularla buluştu. Arayüzü ve seslendirmesiyle Türkçe olarak oynanabilecek FIFA Online 4'ün yayıncı imzasında birçok başarılı oyunun da yayıncı firması olan 101XP yer alıyor.
Farklı oyun modları ve karşılaşma türleri ile oyuncuların karşısına çıkan FIFA Online 4, tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. UEFA™ Şampiyonlar Ligi ile birlikte 30+ farklı ligden 600'den fazla takımın yer aldığı FIFA Online 4, 101XP'nin resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor.
Türkiye Süper Ligi, Türkçe Seslendirme ve Dil Desteği
Oyunda geçmişten ve günümüzden 17.000 futbol yıldızı bir arada yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve tüm Türkiye Süper Ligi takımları da FIFA Online 4'te hem Türk hem de global oyuncular için sunuluyor.
Arayüzü ve seslendirmeleri tamamen Türkçe olarak Türk oyuncularla buluşan oyunun seslendirmelerini futbol dünyasının tanınmış sunucuları Murat Kosova ve Nebil Evren gerçekleştirdi. FIFA Online 4'ün seslendirme sürecinin sahne arkası videosunda konuşan Murat Kosova, "Amacımız, özel ve özgün futbol atmosferini evinize getirmekti, umarım başarmışızdır." yorumunu yaparken Nebil Evren, "Ben seslendirirken çok eğlendim, eminim sizler de oynarken çok eğleneceksiniz" yorumlarını ekledi.
Oyunun fragmanını izleyin: https://youtu.be/jJLs4joPhks
FIFA Online 4 Detayları
Türkiye'deki oyuncular için sunulan içerikler;
- 1v1 Dereceli Maçlar
- Teknik Direktörlük Modu
- Lig Maçları
- Arkadaşlarla oynamak için özel maçlar
Oyunun açılış versiyonunda oyun içi kulüpler ve farklı klasmanlardan futbolcular bulunuyor. Bunlar;
- Live: Aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpleri
- Club Heroes: Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcu
- World Hero Debut: Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonası'nda harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızları
- Turkish Club Stars: Türkiye'de aktif olarak futbol oynayan 60 ünlü futbolcu
Daha fazla içerik ve oyun modu ileride açıklanacak. Ayrıca 101XP firması, yerel fiziksel sunucuların, tüm Türkiye'den maksimum sayıda oyuncu için rahat bağlantı sağlayacağını belirtti.
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