Ücretsiz Maske İçin e-Devlet Başvuru Linki: Ücretsiz maske nasıl alınıyor?

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Başvurular online olarak, e-Devlet üzerinden yapılacak. Siparişler, PTT kargo ile ücretsiz taşınacak. Peki, ücretsiz maskeleri kimler alabilecek? Bir kişini kaç maske hakkı var? Başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar...