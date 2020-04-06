Ücretsiz Maske İçin e-Devlet Başvuru Linki: Ücretsiz maske nasıl alınıyor?

Koronavirüse karşı ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor. Başvurular online olarak yapılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 20-65 yaş arasındaki herkesin evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini duyurmuştu. Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak ulaştırılacak. Peki, ücretsiz maske için başvurular nasıl yapılacak?
Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında insanların market, pazar gibi toplu halde bulundukları alanlarda maske takmak zorunlu hale gelmişti. Alınan karar doğrultusunda ücretsiz maske dağıtılacağı açıklanmıştı. Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden alınacağı duyuruldu.
ÜCRETSİZ MASKE İÇİN E-DEVLET BAŞVURU ADRESİ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:" 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımız için ücretsiz maske başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarına imkan tanıyan hizmet açıldı. Hizmet bağlantısı: https://basvuru.turkiye.gov.tr"
Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
ÜCRETSİZ MASKELER NASIL ALINACAK
Sitede, ücretsiz maskelerinizi alabilmeniz için, açılacak olan formu doldurmanız ve "Maske Siparişi Ver" butonuna tıklamanız yeterli. Aile bireyleriniz için de maske almak istiyorsanız, aynı form içerisinde göreceğiniz "Aile Bireyi Ekle" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.
BİR KİŞİNİN KAÇ MASKE ALMA HAKKI VAR?
Sitede şu ifadeler verilmişti:
- Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
- Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
- PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
ÜCRETSİZ MASKEYİ KİMLER ALABİLECEK?
Sitede bu konuda şu bilgiler var: Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. TC kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.
Ayrıca 3 katlı cerrahi maske gönderileceği bilgisi veriliyor.
MASKE TAKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımıyla ilgili şu önerilerde bulunuyor:
- Maskeyi takmadan önce, elleri alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Ağız ve burnununuzu maske ile tamamen örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmadığından emin olun.
- Maskeyi kullanırken elinizle dokunmaktan kaçının; eğer dokunursanız ellerinizi alkol bazlı el temizleme jeli veya sabun ve su ile temizleyin.
- Maskeyi nemlendiği zaman yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar kullanmayın.
- Maskeyi çıkarmak için: arkadan öne doğru çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); çıkarttıktan sonra kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi tekrar el temizleme jeli veya sabun ve suyla temizleyin.
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