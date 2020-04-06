Ücretsiz maske nasıl alınıyor? Her hafta 5 maske hakkı geldi

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Başvurular online olarak yapılacak, PTT kargo ile ücretsiz taşınacak. Peki, ücretsiz maskeleri kimler alabilecek? Bir kişini kaç maske hakkı var? Başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar: