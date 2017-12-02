Üçüncü Çeyrekte En Çok Bu Cep Devleri Büyüdü!
Üçüncü çeyrekte satışları oran olarak en çok büyüyen cep telefonu devleri listesine, yine Çin damgasını vurdu!
Zirvedeki telefon üreticilerinin hepsi iyi bir üçüncü çeyrek geçirdiler. 2017'nin üçüncü çeyreğindeki akıllı telefon satışları, Gartner'e göre, geçen seneye göre %3 artarak 383 milyona ulaştı. Zirvedeki beş üreticinin hepsi çift haneli büyüme yaşadılar; sadece %5.7 büyüme yaşayan Apple hariç.
Samsung, akıllı telefon satışlarında %19.3 büyüme yaşadı. Firmanın en son yaşadığı çift haneli büyüme 2015'in dördüncü çeyreğindeydi.
Xiaomi, %80 büyüme ile üçüncü çeyrekte en çok büyüyen firma oldu. Büyümesi, Çin'in dışındaki yerlerde Huawei, Oppo ve Vivo ile yarıştığı bölgelerden geliyor. Çin dışında en çok büyüdüğü ülke Hindistan, bunun dışında Latin Amerika ve Rusya'da da satışlar yükseliyor.
Üçüncü çeyrekte sırasıyla en çok satan firmalar, Samsung, Apple, Huawei, Oppo ve Xiaomi oldu...
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın