Ucuz çiplerin babası hayatını kaybetti...

Ev bilgisayarı çağının erken döneminin önemli isimlerinden Chuck Peedle, 82 yaşında pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Peddle, MOS Technology'nin hızlı bir şekilde Apple II ve Commodore PET gibi ilk ev bilgisayarlarında kendine yer bulan ucuz (1975 yılında sadece 25 dolar) işlemcisi 6502'nin baş tasarımcısı olarak ün kazanmıştı. Temel tasarımın çeşitli sürümleri Atari 2600 ve NES gibi etkili cihazlarda da kullanıldı. Eğer 8-bit bilgisayarların son teknoloji olduğu günleri saygıyla anıyorsanız, muhtemelen Peddle'a bir minnet borcunuz olduğu söylenebilir.
6502 neredeyse gerçeğe dönüşmemişti. Peddle, daha ucuz olan çipini, o sırada 300 dolar gibi yüksek bir masrafa sahip olan 6800 CPU tasarım kitini satmak için uğraşan Motorola'da tasarlamak istiyordu. Motorola bu öneriye cevap vermediğinde (firma, bu öneriyi iç rekabet olarak görüyordu) Peddle ve altı ekip arkadaşı MOS Technology'ye geçtiler. 6502 dağıtımı gerçekleştikten sonra da tehlike devam ediyordu. Motorola aylar sonra dava açarak satışları durdurmaya çalıştı ve MOS 1976'da anlaşmaya vardı. Commodore devreye girerek kısa bir süre sonra MOS'u satın aldı, Peddle'ı baş mühendisi ilan etti ve 495 dolarlık PET ile bilişim dünyasını değiştirdi.
Peddle 1980 yılında MOS ekibinden ayrılarak, daha az öne çıkan Sirius Systems Technology'nin Victor PC'si ve çıkartılabilir hard diskler üzerinde çalıştı. Ancak o zamana kadar mirası zaten oluşmuştu. Ev bilgisayarlarını satın alınabilir hale getirerek bir açıdan bilgisayar kullanımının ve teknolojinin yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Bu anlamda akıllı telefonların ve bağlantılı evlerin köklerinin de 45 yıl önce Peddle tarafından kurulan fikirlerde yattıkları söylenebilir.
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