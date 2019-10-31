Ucuz Galaxy S10 Lite'ın Özellikleri Göründü
Henüz dedikodudan ibaret olan Samsung Galaxy S10 Lite'ın bazı teknik özellikleri, ortaya çıkmış olabilir!
Bir süredir konuşulan Galaxy S10 Lite'ın (SM-G770F) teknik özellikleri, bir Geekbench sayfasında göründü.
Samsung'un SM-G770 model adına sahip bir cihaz üzerinde çalıştığını birkaç hafta önce öğrenmiştik. Galaxy Note 10 Lite'ın model numarasıyla (SM-N770F) ile eşleşen bu cihaz, bir tür Galaxy S10 Lite olabilir. Telefonun hangi isimle piyasaya sürüleceği netleşmiş değil, ancak bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
Geekbench veri tabanına göre telefon, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setiyle ve 8GB RAM ile geliyor. Bu özellikler, giriş seviyesi Galaxy S10e'den daha yüksek. SM-G770F'nin Android 10 ile test edildiği de açık. Bu sürpriz değil, çünkü Samsung'un amiral gemisi düzeyindeki cihazları en son Android sürümleriyle tanıttığı biliniyor.
Galaxy S10 Lite'ın Galaxy S11 tanıtılmadan önce satışa sunulması beklenmiyor.
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