Ucuz iPhone olarak bilinen SE 2'nin Fiyatı ve Tarihi Belli oldu gibi...

Apple'ın yeni ve ucuz bir iPhone SE modeli üzerinde çalıştığı artık bir sır değil. iPhone 9 olarak karşımıza çıkması muhtemel olan telefonun fiyatı ve tarihi, kesin olmasa da belli oldu! Peki ucuz iPhone ne kadar olacak ve ne zaman piyasaya çıkacak?