Ucuz iPhone, Yani iPhone SE 2 İçin İyi Haber Var!

iPhone SE 2, yıllar süren bekleyişin sonunda gerçeğe dönüşmek üzere. Yeni bir rapor, Apple'ın yeni bütçe dostu telefonu martta duyuracağını söylüyor.
Bilginin kaynağı, Apple'ın yol haritası hakkında bilgi sahibi olduğu söylenen ve Bloomberg'e konuşan bir kaynak. Bu kaynağın yanında, "planla ilgili birden çok kaynak" iPhone SE 2'nin şubatta birleştirilmeye başlanacağını söylüyor. Bu iddialara bir miktar şüpheyle bakmak gerekse de, telefonun 2020'nin başında tanıtılacağını söyleyen önceki dedikodularla uyum içinde olduğunu görüyoruz.
iPhone SE2'nin neler sunacağına gelirsek, Bloomberg telefonun 4,7 inç ekranla geleceğini ve tasarımının iPhone 8'e benzeyeceğini tekrar söylüyor. Cihazın Touch ID destekli fiziksel bir home düğmesinin bulunacağı belirtiliyor. Bu nedenle iPhone SE 2, Face ID işleviyle gelmeyebilir. Yine de telefonun iPhone 11'de kullanılan A13 Bionic işlemciye sahip olması bekleniyor.
Telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi, dedikodulara inanırsak ucuzluğu olacak. Son zamanlardaki bir rapor, cihazın 399 dolar civarında bir fiyatla geleceğini söylemişti. Bu durumda telefon, iPhone SE'nin çıkış fiyatına yakın bir fiyatla satışa sunulacak demektir.
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