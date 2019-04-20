Ufkun ötesine yolculuk için Tenere 700 geliyor
Motosiklet ve macera tutkunlarına tam zamanında dedirtecek haber Yamaha'dan geldi.
Baharı yenilikle karşılamak isteyen macera tutkunları için Yamaha, Tenere 700'ü lansmana özel fiyatı ile ön siparişe açıyor. Yamaha'nın resmi web sitesi https://www.yamaha-motor.eu/tr adresi üzerinden 27 Mart itibarı ile siparişe açılan Tenere 700'ün stoklarla sınırlı lansmana özel 64.950 TL fiyat avantajı, Temmuz ayı sonuna kadar devam ediyor.
Macera odaklı ergonomi...
En zorlu yol koşulunda bile keşfetmenin heyecanını yaşatan, uzun mesafe performansı ile sınırları aşan ralli tipi macera motosikleti Tenere 700, Ceramic Ice, Tech Black ve Competition White renk seçenekleri, etkileyici tasarımı ve ihtişamlı görüntüsü ile yolların tozunu attırmaya geliyor. Uzun otoban sürüşleri ya da adrenalin dolu arazi sürüşlerinde, performansı ve ergonomik tasarımı ile ikonik bir motosiklet olarak öne çıkan Tenere 700, hayatın sınırlarını kaldırmayı, özgürce macera yaşamayı ve yeni ufuklara yol almayı yaşam felsefesine dönüştürenlerin ilk tercihi olacak.
16 litrelik yakıt ile 350 km yol...
Tenere 700'ün 689 cc'lik 2 silindirli çapraz düzlem felsefesine sahip motoru, her koşula uygun gücü sağlıyor. Dünyanın en deneyimli ralli sürücülerinin fikirleri alınarak tasarlanan Tenere 700, üstün yol tutuşu ve çevikliği ile çok yönlü bir macera motosikleti. Tenere 700'ün 350 km üzerinde menzil potansiyeli sunan 16 litrelik yakıt deposu da uzak mesafeli sürüşlerin rahatlıkla üstesinden geliyor.
Her türlü koşulda dengeli sürüş...
Zorlu arazilerde konforlu sürüşe imkân veren Tenere 700'ün dayanıklı, çift kızaklı boru tipi çelik şasisinin kompakt boyutları sürüşü kolaylaştırıyor. Dar bir gövdeye, ince yakıt deposuna ve maksimum sürücü çevikliğine izin veren düz bir seleye sahip olan Tenere 700, sürücünün otururken veya ayakta kullanımında, depoya tutunmasını sağlayarak daha güvenli sürüş olanağı sunuyor.
4 LED'li güçlü ve ikonik ön far tasarımı...
Rahat sürüş pozisyonu gün boyunca konfor sağlarken, 16 litrelik ince, uzun menzilli depo her türlü yüzeyde hassas kontrol için kavrayış sunuyor. Doğada en karanlık yolları yüksek performansla aydınlatan 4 LED'li güçlü ve ikonik ön far tasarımı saf ralli tipi teknolojiyi vurguluyor. Sofistike arka süspansiyon, ister tek, ister yolculu ya da yük ile sürüşlerde, toprak yol veya otoban gibi farklı yol koşullarında keyifle sürüş yapma imkanı veriyor. Kompakt ralli stili gösterge paneli, gözleri yoldan veya patikadan ayırmadan tüm bilgilere kolaylıkla ulaşma imkânı veriyor. Kokpite yerleştirilen navigasyon cihazı ve akıllı telefonlar ise ekstra konfor yaşatıyor.
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