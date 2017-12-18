UFO Araştırmasına 22 Milyon Dolar Harcandı
ABD'nin 2012'ye kadar sürdürdüğü program dahilinde, UFO araştırmaları için küçük bir servet harcadığı ortaya çıktı!
New York Times'ın iddiasına göre ABD hükumeti gizli Pentagon UFO projesine 22 milyon dolar yatırdı. Savunma Bakanlığı tarafından 2012'de fonu kesilmesine rağmen, yatırımcılara göre Gelişmiş Havacılık ve Uzay Tehdit Tanıma Programı hala varlığını sürdürüyor.
Program dahilinde gökyüzünde yüksek hızlarda hareket eden, nasıl uçtuğu bilinmeyen ve tanımlanamayan objeler araştırılıyordu. İddiaya göre program ayrıca Amerikan hava kuvvetlerinin şüpheli UFO karşılaşma kayıtlarını inceliyor ve üzerinde araştırmalar yürütüyordu.
Programın fonu, büyük oranda eski Senatör Harry Reid'in isteği üzerine sağlandı. Reid'in geçmişte de UFO'lara büyük ilgi duyduğu biliniyor. Cumartesi günü paylaştığı tweet'te Reid, ABD'nin tekrar UFO araştırmasına para yatırması gerektiğini ve "gerçeğin orada bir yerde" olduğunu söyledi.
Reid'e göre gerçekleri bildiğini idda edenler kendilerini kandırıyor. Bir birini takip eden tweet'lerde Amerika'nın ipuçlarını takip etmesi gerektiğini, yoksa başkalarının takip edeceğini ve gerçeğe onlardan önce ulaşacağını söyledi.
Meclisten bu yıl emekli olan Reid, proje hakkında hiç bir pişmanlığı olmadığını söyledi ve kariyerinde yaptıklarının faydalı olduğunu ve daha önce kimse tarafında yapılmadığını ekledi.
Ali Ruhi Öztürk
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