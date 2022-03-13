Ukrayna'nın Uydu Görüntüleri, Savaşın Yıkımını Gözler Önüne Seriyor

Ukrayna'nın Mariupol kentinin uydudan alınan görüntüleri, savaşın neden olduğu yıkımı gözler önüne seriyor...

  • Levent Öztürk
Ukrayna'nın uydu görüntüleri yıkımı gösteriyor...
Maxar Technologies

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Ukrayna'nın Uydu Görüntüleri, Savaşın Yıkımını Gözler Önüne Seriyor

 

 