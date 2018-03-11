Ukrayna'nın En Geniş Spektrumlu 4G'si Lifecell'den

Turkcell'in grup şirketi Lifecell, Ukrayna'da 1800 MHz'de de 4G ihalesini kazandı.

Ukrayna'nın en geniş spektrumlu 4G'si Lifecell'den

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

türkcell ilk önce türk kullanıcıları bi düşünün bu routerin hali ne. hg255s kullanıcıları routerin ayarlarından bakıma girip wifi istatistiklerine baksınlar hata oranı tavan yapmış durumda ve paket kayıpları var hg255s wifi si kronik sorunlu acil düzeltilmesini istiyoruz . aynı sorun süperonline ve vodafone hg225s de var kullanıcılar madur. bravo türkcell superonline , vadofone. bkz: Huawei HG255s - WiFi Errors - Slow Throughput

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