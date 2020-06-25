Ülkenin en büyük, en değerli 2 taşını buldu, bir gecede milyoner oldu!

Tanzanya'da madencilik yapan Saniniu Laizer, toplam 15 kg (33 lb) ağırlıktaki değerli taşlar için ülkenin madencilik bakanlığından 3.4 milyon dolar kazandı. BBC'ye konuşan Laizer, "Yarın büyük bir parti olacak" dedi.
Tanzanit Taşı Nedir?
Tanzanit taşı, sadece Kuzey Tanzanya'da bulunan ve süs eşyaları yapmak için kullanılan değerli bir taş. Dünyanın en nadir değerli taşlarından biri olan Tanzanit, jeologlara göre önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen tükenebilir.
Tanzanit, yeşil, kırmızı, mor ve mavi gibi çeşitli renklerde bulunabilir. Değeri nadirlik oranına göre belirlenir. Renk veya netlik ne kadar iyi olursa, fiyat o kadar yüksek olur.
Şimdiye kadar çıkarılan en büyük Tanzanit kaya 3.3 kg ağırlığındaydı. Madenci Saniniu Laizer, geçtiğimiz hafta 9.2 kg ve 5.8 kg ağırlığında taşları buldu ve çarşamba günü Manyara'nın kuzey bölgesindeki bir ticaret etkinliği sırasında sattı.
Devlet Başkanı Tebrik Etti
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, Laizer'ı tebrik etmek için telefon etti. Magufuli, "Bu küçük ölçekli madenciler ve Tanzanya'nın zenginliğini kanıtlıyor." dedi.
"Alışveriş Merkezi ve Okul İnşa Etmek İstiyorum"
Dört karısı olan 52 yaşındaki Bay Laizer, kutlamak için ineklerinden birini kurban edeceğini söyledi. Manyara'nın Simanjiro bölgesindeki topluluğuna yatırım yapmayı planlayan Laizer planlarını şöyle anlattı:
"Bir alışveriş merkezi ve bir okul inşa etmek istiyorum. Bu okulu evimin yanına inşa etmek istiyorum. Buralarda çocuklarını okula götüremeyecek kadar fakir pek çok insan var. Eğitimli değilim ama işlerin profesyonel bir şekilde yürütülmesini seviyorum. Bu yüzden çocuklarımın işi profesyonelce yürütmesini istiyorum."
Milyoner olmanın yaşam tarzını değiştirmeyeceğini ve 2.000 ineğine bakmaya devam etmeyi planladığını söyleyen Saniniu Laizer, bu zenginliği için herhangi bir ek önlem almasına gerek olmadığını söyledi:
"Burada yeterince güvenlik var. Sorun olmayacak. Geceleri bile sorunsuz yürüyebiliyorum."
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