Ultra Geniş 100Hz Monitör: AOC CU34G2 İncelemesi

Oyun için geniş görüntü sağlayan bir monitör arıyor ve bu tip ultra geniş bir monitörde uç çözünürlük arıyorsanız bu kategoride bakacağınız modeller aslında belli. Eğer yüksek fiyat kabulüm diyorsanız MSI modellerine bakabilirsiniz, eğer bazı noktalardan feragat edeceğim ancak biraz daha uygun fiyatlı bir model olsun diyorsanız o halde Viewsonic VA3456-MHDJ modeli uygun seçenek olabilirken, hem fiyat hem özellik ve buna bağlı olarak da performans elde etmek istiyorsanız ise incelediğimiz AOC CU34G2 monitör tam aradığınız seçenek olacaktır.
AOC CU34G2, "Ultra Wide" olarak da isimlendirilen 21:9 geniş görüntü açısına sahip bir monitör modeli olurken, 3440x1440 piksel WQHD çözünürlük üretiyor. 34 inç gibi oldukça geniş ekranı kavisli yapıda tasarlanmış ve bu sayede karşısındakini sarmalayan bir görüntü sağlanmış. Elbette bu tip geniş bir ekranda oyun oynamak pek keyifli oluyor, özellikle iyi bir sisteminiz de varsa, grafikleri yüksek kalitede açtığınızda gerçekten ortaya muazzam keyifli oyun seansları çıkabiliyor. Ancak öte yandan bu tip geniş monitörlerde iş yapması da oldukça keyifli. Özellikle video montaj gibi yayvan alana ihtiyaç duyan işlerle uğraşıyorsanız işe yarayacaktır. Pek tabii ki son dönemin popüler trendi olan kripto para analizinde grafik takibi yapmak için de öyle. Her neyse, bunları çeşitlendirebiliriz; şimdi bakalım AOC CU34G2 bizlere neler sunuyor?
AOC CU34G2 Tasarımı Nasıl?
Kutusundan devasa bir gövde ile çıkan AOC CU34G2, elbette geniş boyutları neticesinde 8 kilogram ağırlığıyla biraz ağır modellerden biri. Kutusundan çıkan standına birkaç dakika içinde monte ediyor, masanıza koyduğunuzda ise gayet sağlam durduğunu görüyorsunuz. Bu arada kutusunda hem HDMI hem DisplayPort çıkıyor olması da önemli avantajlardan biri. Zira pek çok monitörde sadece tek tip kablo çıktığını görüyoruz.
Monitörün kurulumunu yaptığınızda, masanızı boydan boya doldurduğunu göreceksiniz. Bu şekliyle gayet tatmin edici bir görüntü sağlayan monitör, öte yandan tasarım detaylarıyla da hoş görünüyor. Monitörde hem ekranın altında hem de arkada kırmızı şeritlerle tasarım renklendirilmiş. Ancak daha önemlisi ergonomik özellikleri içeriyor olması. Bu kategoride pek çok monitörün sabit olduğunu görürken, AOC CU34G2'de durum tam tersi. Aslında marka AOC olunca artık buna pek şaşırmıyoruz, zira AOC hemen her modelinde bu ergonomik özellikleri sunuyor. AOC CU34G2'de de ekranı 30'ar derece döndürebiliyor, öne arkaya doğru eğebiliyor ve 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Bu sayede gayet esnek bir kullanıma sahipsiniz.
AOC CU34G2 bağlantıları arasında 4 adet USB 3.0 bulundurması monitörün önemli bir diğer avantajı olurken, 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DisplayPort 1.2 bağlantıları da burada yer alıyor. USB portlarının bulunduğu yer kolay erişim için ideal değil, fakat 4 adet port sunulmuş olması daha önemli. Öte yandan HDMI 2.0 üzerinden bağlayacağınız cihazlarda da 3440x1440 piksel çözünürlükte 100Hz'de görüntü sağlayabiliyorsunuz diyelim ve biraz monitörün teknik detaylarından bahsedelim.
AOC CU34G2 Özellikleri Neler?
Evet, AOC CU34G2, 3440x1440 piksel çözünürlüğünde yayvan bir görüntü üretiyor. Yüksek piksel yoğunluğu içeren ekranda 100Hz'e kadar ekran tazeleme hızı sağlanabiliyor. Eğer diyorsanız ki bu değer 144Hz olsun, AOC'nin bu özelliği içeren CU34G2X modeli de var, onu değerlendirebilirsiniz.
Tıpkı o model de elimizdeki AOC CU34G2 gibi VA panel kullanıyor ve 1 ms tepki süresine sahip. 21:9 ekran en – boy oranı sunan monitörün kavisli olduğunu da söylemiştik. Kavis konusunun aslında biraz öznel olduğu muhakkak. Çok kavisli olması bizce pek faydalı değil. Özellikle ekran dar ise, buna bir hayli dikkat etmenizde fayda var. 21:9 en – boy oranına sahip monitörler ise daha yüksek kavis oranlarını kaldırabiliyor. Fakat buna karşın bizce en uygunu yine de 1500R yarıçap seviyesi. Bu kavis seviyesiyle oyunların yanı sıra az önce bahsettiğimiz geniş ekran kullanımı gerektiren video montaj işleri ya da çoklu pencere kullanımları için bu ekran ideal oluyor. Yani ofis işleriniz tercih edebilirsiniz.
Öte yandan 3000:1 kontrast oranına ve 300 nit parlaklığa sahip olan AOC CU34G2, biraz daha parlak bir panele sahip olabilirdi. Elbette uzmanlar monitörü ona göre ölçüp tartıp hazırlamışlardır ancak 400 nit parlaklığında olsa daha iyi olabilirmiş kanısındayız.
AOC CU34G2 Performansı Nasıl?
Renk üretimi ve canlılığı konusunda ise gayet başarılı bulduğumuz monitörde, sRGB renk gamutunun yüzde 124'ü ve Adobe RGB renk uzayının yüzde 92'si kapsanıyor. Böylece ekrandaki görüntüler oyunlarda olduğu kadar diğer multimedya öğelerinde de tatmin edici oluyor. Özellikle 21:9 görüntü oranına sahip olmasıyla bundan sonra filmleri televizyon yerine bu monitörde izlemeyi tercih edeceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz monitörü kullandığımız süre içinde en az oyun performansı kadar keyif aldık.
AOC CU34G2, FreeSync destekli bir oyuncu monitörü. Adaptive Sync desteğinin de sahibi. Yani sadece AMD ekran kartı sahipleri değil, NVIDIA ekran kartı kullanan PC sahipleri de bu monitörü değerlendirebilirler. Böylece ekran kartı ile ekran arasındaki senkronizasyon bütünlüğünü 100 Hz'e kadar sağlayabilirsiniz. Elbette 144Hz olması çok daha iyi olabilir, ancak dediğimiz gibi AOC burada 2 farklı modeller şeklinde ilerlemiş ve incelediğimiz CU34G2 modelini, AOC CU34G2X'e kıyasla daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak 100Hz şeklinde çıkartmış.
PC oyuncuları için, PC kullanıcıları için performans açısından gayet yararlı bir seçenek olan AOC CU34G2, 6 hazır oyun modu içeriyor. FPS, yarış, RTX ve 2 adet ön tanımlı oyuncu modu ile beraber hazır renk ayarlarını elde edebiliyor ya da kendiniz hazırlayabiliyorsunuz.
Sonuç
AOC CU34G2, özellikle 21:9 gibi Ultra Wide bir monitör arayan ve bu tip bir monitörde yüksek çözünürlük görmeyi tercih edenler tarafından tercih edilecektir. 100Hz tazeleme hızına sahip olması elbette tek model olsa bir dezavantaj olacaktı, fakat AOC'nin ayrıca 144Hz destekli bir modeli var ve o da fiyat açısından uçurum yaratmıyor. Şu an 100Hz'lik bu AOC CU34G2 modelini 5200 TL fiyatla bulabiliyor, 144Hz Hz'lik AOC CU34G2X modelini ise 5400 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Bu anlamda gayet dengeli seçenekler olduğunu söyleyebiliriz. Güzel görüntü üretmesi ve ergonomik seçenekleri de önemli avantajları oluyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Adaptive Sync desteği
+ Ergonomik özellikler
+ Zengin renkler ve kontrast
+ Overdrive performansı
+ İdeal fiyat
+ Yüksek piksel yoğunluğu
- Biraz daha parlak olabilirdi
- Hoparlörler yok
AOC CU34G2 Teknik Özellikleri
- Ekran 34 inç
- Çözünürlük 3440x1440
- Tarama Hızı 100Hz
- Görüntüleme Oranı 21:9
- Panel VA
- Tepki Süresi 1 ms
- Parlaklık 300 kandela
- Kontrast (Tipik) 3000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör Yok
- Bağlantılar HDMI 2.0 (2 adet), DP 1.2 (2 adet), USB 3.0 (4 adet), 3.5 mm
- Boyutlar 808 x 367 x 48 mm
- Ağırlık 8 kg.
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