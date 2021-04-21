Ultra Hafif & Ultra Pahalı: Dynabook Portege X30W-J İncelemesi

Dynabook markasını daha önce duymamış olabilirsiziniz, ancak pek çoğunuz Toshiba'yı tanıyor ve biliyordur. Dynabook, aslında Toshiba'nın alt markası olarak da nitelendirebileceğimiz ve şimdilerde Sharp markasının çatısı altında tüketicilerle buluşuyor. Kısa bir süre önce ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan Dynabook, pek çok dizüstü bilgisayar modeline sahip ve bunlardan biri de bugün yakından bakacağımız Portege X30W-J modeli oluyor.
Portege X30W-J, aslında hiç de yabancı olmadığımız ultrabook kategorisini yeni özelliklerle birleştiren bir laptop. Fazlasıyla hafif olmasıyla, üst seviye mobiliteyi gözetenler için hazırlanan Portege X30W-J, sadece 989 gram ağırlığıyla, laptop'ını her an elinin altında bulundurmak isteyen ve çantasında taşımak isteyenlere hitap ediyor.
Dynabook Portege X30W-J Tasarımı Nasıl?
13 inç büyüklüğünde bir laptop olan Portege X30W-J'nin ekranı hem dokunmatik yapıda hem de 360 derece dönebiliyor. Yani laptop'ın ekranını katlayabiliyor ve bu sayede tablet gibi kullanabileceğiniz gibi, masa üzeri kullanımlarda da farklı pozisyonları değerlendirebiliyorsunuz.
Cihazın tasarımı sade olsa da, hafif olması ve ince yapıda tasarlanmış olması her şeyin önüne geçiyor. Magnezyum alaşımlı kasanın çevre detaylarına baktığımızda da laptop'ta rahat kullanımlı bir klavyenin yer aldığını, çevre bağlantılarının da bu kategori için yeterli olduğunu görüyoruz. Portege X30W-J'nin sol yanında Thunderbolt 4 destekli 2 adet USB 3.1 Type-C portu yer alıyor. Hızlı şarj için de kullanılabilecek olan bu portlara, laptop'ın sağ tarafında ise tam boyutlu USB 3.1 portu eşlik ediyor. HDMI, microSD ve kulaklık girişinin de bulunduğu laptop'ta touchpad'e yerleştirilen bir parmak izi sensörü de yer alıyor.
Portege X30W-J, dönebilen yapısı ile farklı kullanımları gözeten bir laptop olduğu için kameralar da 2 tane. Ön kamera alıştığımız gibi laptop ekranının üst kenarında bulunurken, arka kamera ise, klavyenin hemen üzerine yerleştirilmiş. Böylece laptop'ı katladığınızda arka kısımda kalan bu kamera ile Full HD video kaydı yapabiliyor ve 8 MP çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Laptop'ın ön kamerası da HD çözünürlüğünde.
Dynabook Portege X30W-J Özellikleri Neler?
Dynabook Portege X30W-J, ince ve hafif bir laptop olmasına karşılık yüksek performans gösterecek yapıda donanım bileşenlerine ev sahipliği yapıyor. Laptop'ın işlemci hanesinde 11'inci nesil Intel Core i7-1165G7 işlemci bulunurken, bu işlemci 2.8 GHz taban frekansta, 4.70 GHz tavan frekansta çalışıyor. 4 fiziksel çekirdekli bu işlemci, 8 iş parçacığını içeriyor ve 4 GT/s veri yolu hızına sahip. Buna karşılık 12W'lık TDP değeriyle beraber bu tipte bir laptop için istenebilecek uzun pil ömrünü vadediyor.
Laptop'ın grafik tarafı da Intel'e emanet. Intel'in Irıs Xe grafik işlemcisini içeren laptop, böylece yeterli grafik gücünü gösteriyor. Elbette bu laptop bir oyun bilgisayarı değil, fakat yüksek işlem gücüyle profesyonellere hitap ediyor.
Çift kanallı 4266 MHz frekansında çalışan 16 GB RAM ve 256 GB NVMe SSD ile teknik kadrosunu tamamlayan Portege X30W-J, uzun süren pil ömrüyle de mobil kullanımlar için dikkat çekici ölçüde ideal.
Şirketin yaptığı testler neticesinde 16 saate varan pil ömrü gösterdiği ortaya çıkan Portege X30W-J, günlük kullanımda bir ofis gününü çok rahat tamamlayabiliyor ve üzerine eğlence için de vakit kalıyor gibi görünüyor. Ancak elbette tahmin edebileceğiniz gibi bu pil ömrü yorucu uygulamalar için geçerli değil. Elbette pil ömrü kullanımınıza bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.
Laptop'ı zorlu uygulamalarla yorar ve konferanslara katılırsanız, 5 saat içinde pil ömrünü tüketmeniz mümkün. Fakat buna karşın sade video izlerseniz 17 saate kadar, internette gezinirseniz ise 12 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyorsunuz. En azından bizim yaptığımız testlerde sonuçlar bu şekilde çıktı. Bu arada öte yandan Portege X30W-J'nin 30 dakika süre içinde yüzde 24 oranında şarj edebildiğimizi de söyleyelim.
Dynabook Portege X30W-J Ekran Özellikleri
Dynabook Portege X30W-J'de 13 inç büyüklüğünde IPS panele sahip ve Full HD çözünürlüğünde görüntü üreten bir ekran yer alıyor. Ekran sağladığı görüntü ile beğenimizi kazanırken, en çok ise esnek kullanım olanağı tanımasıyla bizi mutlu etti.
Bu tip laptop'ları Dell'in ilk tanıştığımız 360 derece laptop tasarımlarından bu yana fazlasıyla beğeniyoruz. Ekranın kompakt boyutlu olması ve öte yandan 360 derece dönebilir yapıda tasarlanması, fazlasıyla pratik bir kullanım biçimini de beraberinde getiriyor. Bu sayede evdeyken bile telefonunuzdan bakacağınız bir şeyi, laptop ekranından bakmaya tercih edebiliyorsunuz, zira ekranı katlayabildiğinizden dolayı, koltukta otururken bile tablet şeklinde kullanabiliyorsunuz. Gayet pratik.
Sonuç
Sonuç olarak Dynabook Portege X30W-J, sahip olduğu özellikler, hafif ve katlanabilir tasarımı neticesinde gerçekten beğendiğimiz bir laptop oldu. Ancak her güzel şey gibi bunun da bir bedeli var ve o beden hiç de hafife alınacak gibi değil. Dynabook Portege X30W-J'nin fiyatı şu an tam 22 bin 636 TL. Bu da böylesi bir laptop'ı satın almadan önce bolca düşüneceğiniz anlamına geliyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Üst seviye mobilite
+ İnce ve hafif tasarım
+ Dönebilir dokunmatik ekran
+ Yüksek işlem kapasitesi
+ Intel Irix Xe
+ Çift kamera
+ Harman Kardon hoparlörler
+ Hafif işler için çok iyi pil ömrü
- Yüksek fiyat
- Zorlu işler için kısa pil ömrü
Dynabook Portege X30W-J Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi Windows 10 Pro
- İşlemci Intel Core i7 1165G7 4.70 GHz
- Çekirdek 4
- Ekran 13.3 inç IPS dokunmatik (1920x1080)
- Bellek 16 GB DDR4 4266 MHz
- SSD 256 GB PCle NVMe SSD
- Grafik Intel Iris Xe
- Ses Harman Kardon
- Bağlantılar USB-C (2 adet), USB 3.1 Gen 1, HDMI, kulaklık, microSD, BT 5.1, Wi-Fi 6
- Boyutlar303 x 197 x 17.9 mm
- Ağırlık 898 gr.
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