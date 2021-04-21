Ultra Hafif & Ultra Pahalı: Dynabook Portege X30W-J İncelemesi

Dynabook'un ultra mobil ve ultra fiyatlı laptop'ı Portege X30W-J'yi inceledik!

  • Ercan Uğurlu
Dynabook Portege X30W-J İnceleme

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