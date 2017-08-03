Ultra Pahalı Telefon Ortaya Çıktı: İşte Hydrogen One!

RED'in yeni "ultra pahalı" akıllı telefonu Hydrogen One kendini gösterdi. İşte özellikleri!

Ultra pahalı telefona ilk bakış!

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