Uluslararası Espor Federasyonu Kuruldu! İlk Başkanlık Onuru Bir Türk'ün!

Esporun gelişmesine katkı sağlamak amacı ile çalışmalarını sürdüren federasyon, Espor Eğitim ve Gençlik Komisyonu'nu kurdu. Komisyona liderlik edecek kişi, uzun yıllardır espor alanında adından söz ettiren bir Türk, Serhat Bekdemir oldu.