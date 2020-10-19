Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Korkutan Bir Sorun Çıktığı Bildirildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşanan oksijen sistemi sorunu ilk bakışta herkesi korkuttu. Neyse ki şimdilik korkacak bir şey yok ve onarım başlamış durumda.

  • Levent Öztürk
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sorunu...
NASA

Rus uzay ajansı Roscosmos'un bildirdiğine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS – UUİ) Zvezda modülündeki oksijen kaynağı sistemi artık çalışmıyor. US Yörüngesel Parça (USOS) üzerindeki yaşam destek sistemi düzgün bir şekilde çalışmaya devam ettiği ve uzay istasyonunda yaşayan altı kişinin güvenliğini garantilediği için çalışmayan sistem şimdilik astronotlara herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

Roscosmos sözcüsünün AFP'ye söylediğine göre "hiçbir şey mürettebatın ve UUİ'nin güvenliğini tehdit etmiyor."

UUİ, 2 Kasım tarihinde insanlı görev süresinin yirminci yıl dönümünü kutlayacak ve artık parçalarından bazıları yaşını göstermeye başladı. Zvezda modülü Temmuz 2000'de fırlatılmıştı ve yirmi yıllık sürekli kullanım süresinde artık sorun yaşaması gayet normal olarak karşılanabilir.

Uzayda en fazla zaman geçiren insan rekorunu elinde bulunduran deneyimli kozmonot Gennady Padalka, RIA Novosti haber ajansı ile endişelerini paylaştı. Kozmonotun düşündüğüne göre modül parçalarının çoğu 15 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştı ancak artık 20 yaşına girmiş durumdalar.

Roscosmos tamire hemen başlandığını belirtiyor. Ayrıca sadece geçtiğimiz yaz varlığı doğrulanmış olsa da bir süredir istasyon için endişe kaynağı olan küçük hava sızıntısı hakkında da yeni bilgiler verildi. Sızıntının konumu bulundu ve uzay ajansı kısa bir süre içerisinde nelerin yapılması gerektiği konusunda astronotlara tavsiyede bulunacak.

Uzay istasyonu için bu yılın oldukça olaylı geçtiği rahatlıkla söylenebilir. ABD topraklarından ilk defa ticari bir araç ile fırlatılan mürettebat da dahil olmak üzere mürettebatın geliş ve gidişlerinden uzay çöplerinden kaçmak için üç kez manevra yapma zorunda kalmaya kadar pek çok farklı şey yaşandı.

Uzay istasyonunun geleceği için ise henüz net bir plan bulunmuyor. Yörüngedeki laboratuvarın 2024'e kadar çalışmaya devam etmesi bekleniyor ancak bu çalışma süresini içinde bulunduğumuz on yılın ilerleyen dönemlerine kadar uzatmak için görüşmeler de sürüyor.

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