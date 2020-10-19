Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Korkutan Bir Sorun Çıktığı Bildirildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşanan oksijen sistemi sorunu ilk bakışta herkesi korkuttu. Neyse ki şimdilik korkacak bir şey yok ve onarım başlamış durumda.

19 Ekim 2020 10:00

Levent Öztürk