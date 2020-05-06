Un paketlerinden para çıkmıştı! Aamir Khan'dan açıklama geldi: O yardımı...

Bollywood'ın yıldızlarından yönetmen ve senarist olan Aamir Khan, geçtiğimiz haftalarda yardıma muhtaç insanlara un dağıttığı ve bu un paketlerinden para çıkması ile gündeme gelmişti. Ünlü aktör bu yardıma ilişkin açıklama yaptı...