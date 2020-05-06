Un paketlerinden para çıkmıştı! Aamir Khan'dan açıklama geldi: O yardımı...

Hindistanlı ünlü aktör Aamir Khan, koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olanlara bir kiloluk un paketleri içerisinde para yardımı yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren konu için "Gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" , "kalbimi bir kez daha kazandın Aamir Khan" diye paylaşımlar yapılmıştı. Yardımın ünlü oyuncu Aamir Khan tarafından yapıldığı magazin manşetlerinde yer aldı.
Aamir Khan,un paketleri içinde yapılan para yardımının kendisine ait olmadığını açıkladı.
"BEN DEĞİLİM"
Bollywood yıldızı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar ben paraları un paketlerinin içine koyan kişi değilim. Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor. Güvende kalın. Sevgiler..." notunu düştü.
Guys, I am not the person putting money in wheat bags. Its either a fake story completely, or Robin Hood doesn't want to reveal himself!— Aamir Khan (@aamir_khan) May 4, 2020
Stay safe.
Love.
a.
NE OLMUŞTU?
Aamir Khan'ın Instagram'daki Endonezya fan sayfası, bir fotoğraf ile Aamir Khan'ın insanlara bağışta bulunduğunu duyurmuştu. Yardımın sadece 1 kilogram un olduğu için çok ilgi görmediği söylenmişti. Ünlü oyuncunun daha önce duyurduğu kişi başı 1 kilogram un yardımını almaya gelenlere paket içinde 15 bin rupi (1375 Türk Lirası) dağıttığı iddia edilmişti.
AAMIR KHAN FİLMLERİ
1973 - Yaadon Ki Baarat - Karakter: Young Ratan
1974 - Madhosh - Karakter:
1985 - Holi - Karakter: Madan Sharma
1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) - Karakter: Raj
1989 - Raakh (Küller) - Karakter: Amir Hussein
1989 - Love Love Love (Gençler Severse) - Karakter: Amit Verma
1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) - Karakter: Ajay Sharma
1990 - Jawani Zindabad - Karakter: Shashi Sharma
1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) - Karakter: Shiva
1990 - Dil (Kalp) - Karakter: Raja
1990 - Awwal Number (Bir Numara) - Karakter: Sunny
1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) - Karakter: Raj
1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) - Karakter: Raghu Jetley
1992 - Parampara (Gelenek) - Karakter: Ranvir Prithvi Singh
1992 - Daulat Ki Jung - Karakter: Rajesh Chaudhry
1992 - Isi Ka Naam Zindagi - Karakter: Chhotu
1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır) - Karakter: Sanjaylal Sharma
1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) - Karakter: Rahul Malhotra
1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) - Karakter: Amar Manohar
1995 - Aatank Hi Aatank - Karakter: Rohan
1995 - Baazi (Bahis) - Karakter: Amar Damjee
1995 - Rangeela (Rengarenk) - Karakter: Munna
1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) - Karakter: Rohit Kumar
1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) - Karakter: Raja Hindustani
1997 - Ishq (Aşk) - Karakter: Raja
1998 - Earth - 1947 (Toprak) - Karakter: Dil Navaz
1998 - Ghulam (Köle) - Karakter: Siddharth Marathe
1999 - Mann (Gönül) - Karakter: Karan Dev Singh
1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) - Karakter: Ajay Singh Rathod
2000 - Mela - Karakter: Kishan Pyare
2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) - Karakter: Akash Malhotra
2001 - Lagaan (Vergi) - Karakter: Bhuvan
2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan: Mangal Pandey) - Karakter: Mangal Pandey
2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) - Karakter: Daljeet 'DJ' / Chandrashekhar Azad
2006 - Fanaa (Kayboluş) - Karakter: Rehan Qadri
2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) - Karakter: Ram Shankar Nikumbh
2008 - Ghajini - Karakter: Sanjay Singhania / Sachin
2009 - 3 Idiots (3 Aptal) - Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad
2009 - Luck By Chance - (Misafir Oyuncu)
2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) - Karakter: Arun
2011 - Big In Bollywood (Belgesel) - Misafir Oyuncu
2011 - Delhi Belly - (Misafir Oyuncu)
2012 - Talaash (Aranıyor) - Karakter: Surjan Singh Shekhawat
2013 - Bombay Talkies - (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)
2013 - Dhoom-3 (Kargaşa) - Karakter: Sahir / Samar
2014 - PK (Peekay) - Karakter: PK
2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) - Karakter: Pluto (Seslendirme)
2016 - Dangal - Karakter: Mahavir Singh Phogat
2017 - Secret Superstar (Süperstar) - Karakter: Shakti Kumar
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