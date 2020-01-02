Uncharted Filmi, Bir İsmi Daha Kaybetti!

Görünene göre Uncharted filmi, istenen istikrara bir türlü ulaşamıyor. Deadline'ın kaynaklarının söylediğine göre Travis Knight, yönetmen koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Üçüncü Spider-Man (Örümcek Adam) filminin çekimleri için yapılan zaman planlaması bazı sorunlara yol açmış gibi görünüyor.
Mark Wahlberg dahil olmak üzere şu anda seçilmiş olan oyuncuların yerlerini koruması ancak yayımın bir kez daha ertelenmesi bekleniyor. Kısacası, daha önce duyurulan Aralık 2020 galası da pek gerçekçi görünmüyor.
Eğer bu bilgiler doğru ise, Knight'ın, filmin yıllar içerisinde karşılaştığı en son zayiat olduğu söylenebilir. İlk olarak deneyimli yönetmen David O. Russel Uncharted filmine katılmış, sonradan yerini Stranger Things'ten Shawn Levy ve 10 Cloverfield Lane'den Dan Trachtenberg almıştı. Proje o kadar uzun zamandır varlığını korumakta ki, en başta Nathan Drake'i oynaması beklenen Mark Wahlberg'in artık Drake'in daha yaşlı dostu Victor Sullivan rolünü oynaması bekleniyor.
Filmin Sony için halen bir "öncelik" olduğu söyleniyor. Eğer Indiana Jones ilhamlı oyun serisinin bir filme ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız bu isteğinizin gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak üst seviye oyuncu kadrosuna rağmen bu filmin beklentileri karşılayıp karşılamayacağı tamamen farklı bir soru oluyor. Ayrıca filmin çok geç kalmış olması da bir diğer endişe konusu. Filmin 2021 yılında yayımlanacağı varsayılırsa, serinin en son oyunu Lost Legacy, eski bir konsol için üretilmiş dört yaşında bir oyun olacak. Eğer Sony film ve oyunlar arasında bir sinerjiden faydalanmak istiyosa, (sürpriz bir şekilde yeni bir oyun yayımlanmazsa) en büyük fırsatını kaçırdığı rahatlıkla söylenebilir.
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