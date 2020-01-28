Uncharted Filmi İçin Şok Erteleme Açıklaması!

Uncharted filminin kesin bir yayım tarihi olduğu düşünülüyordu ancak görünene göre bu düşünce pek doğru çıkmadı. Sony'nin Columbia Pictures stüdyosu, oyundan ilham alan filmi 18 Aralık 2020 tarihinden 5 Mart 2021 tarihine erteledi. Her ne kadar bu erteleme için net bir sebep verilmiş olmasa da, projenin yönetmeni Travis Knight'ın kaybedilmesinden sadece haftalar sonra geldiğini belirtmekte fayda var. Bir yıldan az bir süre içerisinde yeni bir yönetmen bularak filmi tamamlamak gerçekten zorlayıcı bir başarı olurdu.
Film konusunda bazı ilerleme işaretleri de bulunuyor. Deadline'ın söylediğine göre Zombieland'ten Ruben Fleischer şu anda Knight'ın yerini almak için ilk tercih olarak gözüküyor ve Tom Holland ile Mark Wahlberg'in başı çektiği oyuncu kadrosunun artık oturmaya başladığı söylenebilir. Senaryo ise oldukça güvenilir kaynaklardan geliyor ve yazarların arasında Agents of S.H.I.E.L.D.'ten Rafe Judkins ile Iron Man ikilisi Art Marcum ve Matt Holloway bulunuyor.
Yine de filmin yıllar boyunca ertelenmesinin can sıkıcı olmadığını söylemek doğru olmaz. Artık filmin çekimlerinin başladığı haberlerini de sizlerle paylaşacağımız günlerin çok uzakta olmamasını dileriz...
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