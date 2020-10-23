Uncharted Filminde Nathan Drake Nasıl Görünecek? Kendiniz Görün...

Örümcek Adam (Spider-Man) aktörü Tom Holland'ı PlayStation'ın simge ve verimli katili Nathan Drake rolünde gördüğümüz ilk görseller yayımlandı. Uzun süren bir geliştirme sürecinin ardından çekimine başlanan Uncharted filmi, Zombieland'in Ruben Fleischer'i tarafından yönetiliyor ve yayım tarihi olarak 2021 yılı planlanıyor.
Holland'ın bu role oldukça yakıştığı da söylenebilir. Aktör, ten rengi pantolonu ve bej gömleği ile Uncharted 3'te gördüğümüz Drake gibi gözüküyor.
Fotoğrafta eksik olan detay ise şu: Drake'in yarı-sıkıştırılmış giyimine, yani gömleğin yarısı pantolonun içinde ve yarısı dışında görüntüsüne sahip olmaması. Bu detay, PS3 döneminde seriyi oynamış olan oyuncular tarafından hızlı bir şekilde fark edildi.
Uncharted'ın 21 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanması bekleniyor ama tabii ki filmin yayımlanması için sinemaların o tarihe kadar sorunsuz bir biçimde çalışmaya başlaması gerekecek. Nathan Drake'in aslına uygun hikayesini anlatacağı söylenen filmin yardımcı rollerinde ise, Mark Wahlberg ve Antonio Banderas yer alıyor.
Hayranların filmden beklentisi doğal olarak oldukça yüksek. Oyunlardan uyarlanan çoğu filmin bekleneni sunamaması bile, bu beklentilerin yüksek olmasına engel olamamış gibi görünüyor.
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