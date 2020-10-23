Uncharted Filminde Nathan Drake Nasıl Görünecek? Kendiniz Görün...

Uncharted filminde Nathan Drake rolünü üstlenen Tom Holland, çekimlerine başlanan filmde nasıl görüneceğini, yayınladığı bu fotoğraf ile gözler önüne serdi.

23 Ekim 2020 19:00

Levent Öztürk