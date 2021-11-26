Unleash the Monster CS:GO Ligi Finalleri için geri sayım başladı!

Intel Monsters Reloaded kapsamında yer alan Unleash the Monster CS:GO Ligi tüm heyecanı ile final sahnesine adım atıyor. 26-27-28 Kasım'da düzenlenecek olan final etabı, Berke "Vlad'" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül sunuculuğu ile gerçekleşecek.