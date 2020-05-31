Ünlü ABD Savaş Gemisi USS Nevada, Batışının 72 Yıl Sonrasında Görüntülendi

İki Dünya savaşı, iki nükleer test ve fazlasından sağlam çıkmayı başarsa da, 1948 yılında sulara gömülmekten kurtulamayan ünlü savaş gemisi USS Nevada, aradan geçen 72 yılın ardından, 4.700 metre derinlikte ilk kez görüntülendi.

  • Levent Öztürk
Efsane gemi USS Nevada, ilk kez görüntülendi
Official US Navy Photograph/Naval History and Heritage Command

İkinci Dünya Savaşı zamanından kalma, Pearl Harbor ve iki nükleer testten sağlam bir şekilde çıkmayı başaran ünlü ABD savaş gemisi USS Nevada, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli operasyonlarının bazılarında görev alan, efsane araçlardan biriydi. Ancak tüm bu parlak tarihi, onu sulara gömülmekten kurtaramamıştı. Deneylerin ardından ABD ordusu, 1948 yılında gemiyi batırarak suyun dibine gömmüştü.

Ocean Infinity/SEARCH Inc

70 yıldan uzun bir süredir deniz tabanında yatmasının ardından USS Nevada, Pearl Harbor'un yaklaşık 120 kilometre güneybatısında, ilk kez görüntülendi. USS Nevada, her iki Dünya Savaşı'nda da görev almıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda İrlanda'daki tedarik gemilerini korumasının ardından, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1941'de Pearl Harbor'daydı. Daha sonra Atlantik'i aşarak Birleşik Krallık'a yol aldı; Müttefik kuvvetlerin Haziran 1944'teki deniz çıkarmalarına yardımcı oldu. Daha sonra da Pasifik'e doğru yola çıkarak Okinawa istilasında önemli bir rol oynadı.

Ocean Infinity/SEARCH Inc

Savaştan sonra da geminin işi kolaylaşmadı. Gemi, atom bombalarının gemilere karşı ne kadar etkili olduklarını belirleme amacıyla iki atomik patlama testine tabi tutuldu ve bunlara da dayandı. Bir süre sonra da, 1948 yılında ABD güçleri tarafından talim hedefi olarak kullanılırken batırıldı. Tabii ki donanma topları bu sağlam gemiyi batırmak için yeterli olmadı ve en sonunda, havadan atılan torpidolar ile batırıldı.

Uzmanlar geminin yaklaşık olarak battığı koordinatları bilseler de, özel arkeoloji firması SEARCH ve deniz robotik firması Ocean Infitinity'nin kısa süre önceki projesine kadar 72 yıldır batık görüntülenmemişti. Otonom denizaltı araçlarını kullanan ortak proje, batığı 4.700 metreden fazla bir derinlikte tanımlamayı ve alanın görüntülerini yakalamayı başardı. Yukarıda gördüğünüz görüntüler de, işte bu projenin sonuçlarından ikisi.

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