Ünlü ABD Savaş Gemisi USS Nevada, Batışının 72 Yıl Sonrasında Görüntülendi

İki Dünya savaşı, iki nükleer test ve fazlasından sağlam çıkmayı başarsa da, 1948 yılında sulara gömülmekten kurtulamayan ünlü savaş gemisi USS Nevada, aradan geçen 72 yılın ardından, 4.700 metre derinlikte ilk kez görüntülendi.

31 Mayıs 2020 18:30

Levent Öztürk