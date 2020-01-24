Ünlü CEO'nun Akıllı Telefonu Hack'lendi!

Dünyanın en ünlü CEO'larından biri olarak kabu edilen ismin cep telefonu hack'lenmiş olabilir. Olayda, Suudi Arabistan prensinin adı geçiyor!

24 Ocak 2020 09:00

Levent Öztürk