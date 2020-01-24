Ünlü CEO'nun Akıllı Telefonu Hack'lendi!

Söylenene göre Amazon CEO'su ve kurucusu Jeff Bezos'un cep telefonu, Suudi Arabistan veliaht presinin kişisel hesabından gönderilen, virüslü bir WhatsApp mesajı almasının ardından hack'lendi.
Dijital adli analizin ardından, Mohammed bin Salman'ın telefon numarasından gönderilmiş olan şifreli mesajın kötü amaçlı bir dosya içerdiği ve Bezos'un akıllı telefonunu etkilediği düşünülüyor. Analiz, hack'in veliaht prensten Bezos'a gönderilen video dosyası ile tetiklenmiş olmasının "oldukça muhtemel" olduğu sonucuna vardı.
The Guardian ile konuşan anonim kaynakların söylediğine göre ikili, istenmeyen dosyanın gönderildiği 2018 Mayıs tarihinde WhatsApp üzerinde sohbet ediyordu. Konu ile yakın bir kişinin söylediğine göre sadece saatler içerisinde Bezos'un akıllı telefonunda büyük miktarda veri alındı ancak şimdilik hangi verilerin alındığı veya ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor.
Gelecek Suudi Arabistan kralının Amazon'un kurucusunun hedeflenmesinde kişisel olarak yer almış olma ihtimalinin bulunması, hem Wall Street hem de Silikon Vadisi'nden ciddi bir tepkiye yol açabilir. Eğer bu durum doğru ise, Mohammed bin Salman'ın krallığı ekonomik olarak dönüştürmek için Suudi Arabistan'a batılı yatırımcıları çekme amacını da kötü yönde etkileyebilir. Ancak yaşananların, prens tarafından bilinçli olarak gerçekleştirildiğine dair bir kanıt da yok.
Bezos'un telefonunun dijital adli uzmanlar tarafından incelemesi, National Enquirer tarafından geçtiğimiz Ocak ayında özel hayatı hakkında çok kişisel detayları yayınlamasının ardından başladı. Bu olayın ardından CEO'nun güvenlik ekibi, kişisel mesajlarının yayın tarafından nasıl ele geçirildiğini bulmaya çalıştı.
National Enquirer'ın sahibi olan American Media Inc (AMI), Bezos'un Lauren Sanchez ile ilişkisi hakkında bilgiyi arasının açık olduğu belirtilen erkek kardeşinden aldığını söyledi. Ancak Bezos'un kendi ekibi tarafından yapılan araştırma "yüksek kesinlikle" Suudilerin telefonuna "erişebildiklerini" ve kendisi hakkında özel bilgileri alabildiklerini söyledi. Hack ile ilgili kanıtlar, araştırmacıların resmi bir şekilde Suudi Arabistan'la iletişime geçerek açıklama istemeleri için yeterli seviyede gözüküyor.
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