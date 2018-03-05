Ünlü Fizikçi, Uzaylılardan Saklanmamızı Söylüyor!
Ünlü teorik fizikçi Michio Kaku, ne pahasına olursa olsun uzaylılarla iletişimden kaçınmamız gerektiğini konusunda bizleri uyarıyor...
- H. Hüseyin Öztürk
Ünlü fizikçi Michio Kaku, eğer uzaylılar zeki ise, bizimle konuşmaları onlara bizim sincaplarla konuşmamız gibi geleceğini söylüyor. Biz insanlar, genelde boş konuşuruz. Belli durumlarda ne yapacağımızı bildiğimizi zannederiz ama o durumlar gerçekten meydana geldiğinde genelde çok farklı davranırız.
Örneğin uzaylılarla karşılaşırsak, onlarla sohbet edebileceğimizi hayal ederiz. Ünlü teorik fizikçi Michio Kaku'nun ise başka bir tavsiyesi var: Kaçın.
Yeni yayınlanan Big Think videosunda Kaku, uzaylılarla olabilecek potansiyel konuşmamızın neye benzeyeceği hakkında ilginç bir benzetme yaptı. "Eğer ormandaysanız, etraftaki sincaplarla konuşur muydunuz?" dedi.
Aslında evet, sincaplarla konuşmak isteyebiliriz. Uyanıklıkları, onların canlılıkları ve fındık toplama yetenekleri oldukça etkileyici.
Ama Kaku, eninde sonunda sıkılacağımızı söylüyor: "Bir süre sonra sıkılırdınız, çünkü size cevap vermiyorlar. Bizim değerlerimizi ve fikirlerimizi anlayamazlar."
Kaku, açıklamasına şöyle devam ediyor: "Çoğunlukla, uzaylılar bizimle ilgilenmeyecek çünkü onlara sunacak bir şeyimiz olduğunu düşünecek kadar kendini beğenmişiz."
Kaku, onların teknolojilerinin bizimkinden binlerce, hatta milyonlarca yıl ötede olabileceğini söylüyor. Onlar için biz, bizim için sincapların olduğu gibi olabiliriz. Bu yüzden Kaku, çözüm olarak "uzayda, uzaylılara varlığımızın reklamını yapmamalıyız" diyor. Bunun yerine, uzaylılarla karşılaşmaktan sonuna kadar kaçınmalıyız.
Tabi birilerinin bunu uzaya spor arabası göndererek uzaylılara hava atmaya çalışan Elon Musk'a da söylemesi gerek...
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