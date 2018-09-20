Ünlü oyun şirketleri Fransa'nın gazabına uğradı
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Valve ve Ubisoft, ilginç nedenlerle para cezalarına çarptırıldılar.
Amerika Birleşik Devletleri Washington merkezli Valve Corporation ve bizzat Fransa'da kurulan Ubisoft, Fransız yasalarını yoksaydıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldılar. Valve Corporation 147.000 euro yani 1.1 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Fransız mahkemesi kendi vatandaşlarının kurduğu Ubisoft'a da anlayış göstermedi ve şirketin 180.000 euro yani yaklaşık 1,4 milyon TL ceza ödemesine karar verdi.
Söz konusu cezaların nedeni; iki şirketin de geri alım kurallarına uymaması. Şirkete başvuran ve geri alım ile ücret iadesi talep eden oyun tutkunlarına, gerekli ödemeler yapılmadı.
Bilindiği üzere Steam platformu üzerinden satın alınan oyunlarda, oyunu 14 gün içerisinde 2 saatten az oynadıysanız iade talebinde bulunabiliyorsunuz. Bu durum Ubisoft ve UPlay için de geçerli. Bu iade taleplerini reddeden iki oyun devi Fransanın L221-5, L221-28 13° ve L221-18 kanunlarını ihlal etmiş oldu. Cezaların nedeni ziyadesiyle L221-5 numaralı kanunun ihlali nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu yasa "Anlaşılabilir ve makul durumlarda para iadesinin gerekli olduğu" ilkesine dayanıyor.
Bu ceza Valve'a yabancı değil zira Avıstralya ve Norveç de, 2018 yılının Nisan ayında benzer nedenlerle şirketi para cezasına mahkum etmişti. Bu süreçte Sony, Nintendo ve Electronic Arts da yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.
Ubisoft'un geliştirdiği yapımlar arasında; Assassin's Creed serisi, Far Cry serisi, Just Dance, Prince of Persia serisi, Rayman seri, Raving Rabbids, ve Tom Clancy serisi bulunuyor. Şirket; Activision Blizzard, Electronic Arts ve Take-Two Interactive ile stratejik ortaklık geliştiriyor.
Diğer büyük geliştirici Valve ise Half-Life serisi, Counter-Strike serisi, Portal, Day of Defeat, Team Fortress, Left 4 Dead ve Dota 2 oyunlarla dünyada ses getiren şirketlerden biri...
Her ne kadar bu cezalar iki şirket için ufak meblağlar gibi görünse de, dünya çapındaki kullanıcıların şirketlere olan güvenini belli ölçüde zedelediği kesin.
Barış Terun
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