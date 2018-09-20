Ünlü oyun şirketleri Fransa'nın gazabına uğradı

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Valve ve Ubisoft, ilginç nedenlerle para cezalarına çarptırıldılar.

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