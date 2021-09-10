Ünlü Sızıntı Kaynağı, Çentiksiz iPhone İçin Tarih Verdi!

Uzun zamandır bekleniyor ancak bir türlü olmuyor... Peki ama Apple, ne zaman çentiksiz bir iPhone sunacak? Ünlü sızıntı kaynağı, bu konuda önemli iddialarda bulunuyor ve tarih veriyor...