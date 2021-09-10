Ünlü Sızıntı Kaynağı, Çentiksiz iPhone İçin Tarih Verdi!

Günümüzde hemen hemen tüm Android telefonlarda bulunan delikli kameraya geçmenin zamanı artık Apple için de geldi, hatta geçiyor bile... Firmanın sonunda çentikten kurtulup delikli kameraya geçiş yapacağı konusunda dedikodular yayılmaya başladı. Bu sistemi kullanacak ilk telefonlar ise, iddialara göre iPhone 14 Pro ve Pro Max olacak. Yani yaklaşık 1 yıl sonra, çentiksiz bir iPhone görmemiz mümkün.
Sızıntı, iPhone 14 Pro Max'in nasıl bir telefon olacağına dair tahmini çizimleri paylaşan ünlü Jon Prosser'dan geliyor. Tasarım oldukça ilginç, zira Face ID'nin çalışabilmesi için tek lens yeterli değil. Prosser diğer bileşenlerin ekranın altına saklanacağını iddia ediyor.
Prosser ayrıca sadece çentiğin gideceğini değil aynı zamanda arka kameraların çıkıntılarından da kurtulmanın söz konusu olabileceğini öne sürüyor. Telefonun arkası hemen hemen düz olacak. Bunu yapmak için de Apple'ın, iPhone 14 Pro Max'i biraz daha kalın yapacağını söylüyor. Ne kadar kalın olacağı konusunda bir bilgi yok ancak Prosser 7,4 milimetre olacağını düşünüyor.
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Resimlerde ayrıca LiDAR tarayıcı ile beraber üçlü kamera sistemi görülüyor ve tasarım bu açıdan iPhone 12 Pro Max'e benziyor. Paslanmaz çelik yerine titanyum gövde kullanılacağı da iddialar arasında yer alıyor.
Prosser ilginç bir şekilde çentiğin sadece Pro modellerden kaldırılacağını, normal modellerde ise bulunmaya devam edeceğini iddia ediyor. Bunların sadece birer iddiadan ileri gitmediğini, Apple'ın bu konuda herhangi bir resmi açıklamasının bulunmadığını da belirtmeden geçmeyelim.
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