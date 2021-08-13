Ünlü Tavşanı Sosyal Medya Gönderisi Kurtardı!

Endonezya'daki Kerinci Seblat Ulusal Parkı'ndan yetkililer, bir Facebook gönderisinde fark edilen ve bir çiftçi tarafından yakalandığı belirtilen, nesli tükenmekte olan bir tür olan Sumatra çizgili tavşanını kurtardıklarını açıkladılar. Bu olayın ilginç kısmı, tavşanın Facebook gönderisi sonrasında, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilmiş olması. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Fauna & Flora International ve park yetkililerinin ortak çalışması ile tavşan, sosyal medya kullanıcılarının mesajları sonrasında bulundu ve kurtarıldı.
FFI'den yapılan açıklamaya göre, tavşan milli parkın yakınındaki bir noktada bir yerel çiftçi tarafından, bir su baskını sonrasında yakalanmıştı. Hafif bir yarası vardı, bunun nedeninin de su baskınından kaynaklandığı düşünülüyor. Park yetkilileri tavşanı çiftçiden aldıktan sonra parkın içinde doğal ortamına saldılar.
Tavşanlar her ne kadar Dünya'nın her tarafında bolca bulunsa da, söz konusu tür Dünya'nın en nadir türü olarak kabul ediliyor. Park yetkilileriyle çalışan FFI'den Deborah Martyr, "Bu hayvan hakkında çok az şey biliniyor, tek bilinen yosunlu tepe ve dağ altlarındaki ormanlarda yaşamayı tercih ediyor olması" diyor ve ekliyor: "Milli parka döndüğünü gördüğüme sevindim."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın