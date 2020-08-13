Ünlü teknoloji girişimcisinin Netflix pişmanlığı: Neden geri çevirdi?

Milyarder girişimci Timothy Draper başarılı teknoloji start up'arına erken dönemde yatarım yapan bir isim. Twitter ve Skype gibi platformlara erken yatırım yapıp servet kazanan Draper Netflix'i ise geri çevirip pişman olmuş.