Ünlü teknoloji girişimcisinin Netflix pişmanlığı: Neden geri çevirdi?

Milyarder girişimci Timothy Draper başarılı teknoloji start up'arına erken dönemde yatarım yapan bir isim. Twitter ve Skype gibi platformlara erken yatırım yapıp servet kazanan Draper Netflix'i ise geri çevirip pişman olmuş.

Ünlü teknoloji girişimcisinin Netflix pişmanlığı

Timothy Draper, önde gelen risk sermayesi şirketleri Draper Associates ve DFJ'nin kurucu ortağı ve aynı zamanda dünya çapında 30'dan fazla şehirde ofisleri bulunan erken aşama girişim sermayesi fonlarından oluşan uluslararası bir ağ olan DFJ Global Network'ü kurdu.

Start-Up dergisinden Gözde Yeniova'nın yazısına göre Draper, Netflix'e yatırım yapmadığı için pişman olduğunu ve bu durumdan neler öğrendiğini söylüyor.

Şirketinin yatırımları arasında Coinbase, Robinhood, TwitchTV, Skype, Tesla, Baidu, Focus Media, YeePay, Hotmail, SolarCity, Athenahealth, Box, SpaceX, Cruise Automation, Carta, Planet, PTC, Ledger yer alıyor.

Viral pazarlama fikirlerin ve düşüncelerin virüs gibi yayılması düşüncesinin popülerleşmesi ile başladı. Viral pazarlamanın ilk kullanımını da Tim Draper yaptı. 1996/1997 yıllarında, Hotmail'in viral reklam tekniğini kullanıp başarılı olmasını sağladı.

NETFLİX'TE KRİTİK HATA

Twitter ve Skype'a erken yatırım yapan yatırımcı Draper, Netflix'i ise geri çevirmiş. Netflix'i neden geri çevirdiğini ve bu durumdan neler öğrendiğini pişmanlık duyarak açıklıyor. 

Tim Draper, ilk başta Netflix CEO'su ve kurucu ortağı Reed Hastings'in gelişmekte olan streaming teknolojisi yerine neden e-mail ile DVD gönderimi üzerine odaklandığını anlamadığını söylüyor.

Hasting'in bu soruya, "Kullanıcılar henüz buna hazır değil" yanıtını vermesi üzerine Draper, "Neden bunu beklemiyorum?" dediğini ve bunun çok büyük bir hata olduğunu itiraf ediyor. Draper, "İşe yaramayan şirketlere yatırım yapmaktansa başlangıç aşamasında bazı start up'lara yatırım yapmadığım için çok pişmanım" diyor.

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