Untitled Goose Game'den Şaşırtıcı Başarı!

Untitled Goose Game, görünene göre sadece muzip oyuncuları mutlu etmekle kalmadı, aynı zamanda ticari bir başarıya da imza attı. Panic'ten Cabel Sasser'in söylediğine göre House House'un kaos yaratan oyunu, 20 Eylül tarihinde yayımlandığından beri bir milyon adet satışa ulaştı. Her ne kadar bu sayı platformlara göre bölünmemiş olsa da, PC'nin liderlikte olduğunu duymak şaşırtıcı olmaz. Tabii ki PS4 ve Xbox One yayımlarının da bu sayı artışına destekte bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca PC üzerinde oyunun şu anda Epic Games Store'a özel olduğunu ve 2020 sonlarında Steam'de de yayımlanması ile satış miktarında daha fazla artışın beklenebileceğini tahmin etmek de muhtemelen yanlış olmaz.
Untitled Goose Game, şüphesiz yılın en ilgi çekici oyunlarından biri oldu. Oyun, sadece sevimli, çekici ve sinsi kötülükler ustası kaz karakteri ile ilgi çekmekle kalmıyor, aynı zamanda kısa da olsa bir bulmaca çözme, gizlilik ve aksiyon oyunu olarak oldukça iyi bir performans sergiliyor.
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