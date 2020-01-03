Untitled Goose Game'den Şaşırtıcı Başarı!

Sevimli (ve kötü) bir kazın ana kahraman olduğu ve 2019 yılına damgasını vuran sıra dışı oyun, şaşırtıcı bir başarıya imzasını attı!

03 Ocak 2020 00:02

Levent Öztürk