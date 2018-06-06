Usenet Nedir? Usenet Hakkında Bilinmeyen 4 Şey
Usenet nedir, bugün hala kullanılıyor mu? İşte Usenet ve hakkında az bilinenler...
İnternet üzerinden canlı bir yayın izlediyseniz, P2P dosya paylaşımı yoluyla dosya indirdiyseniz veya Tor'a bağlandıysanız, mesaj panolarındaki konulara cevap verdiyseniz veya Reddit başlıkları altında fikirlerinizi açıkladıysanız, Usenet sizin için.
25 yaşın altındaysanız, Usenet'i hiç duymamış olabilirsiniz ancak tecrübeli bilgisayar tutkunları, Usenet'in ilk sosyal ağ olduğunu bilirler. Usenet en basit anlamda bir tartışma forumu ve dosya paylaşım platformu olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanımın Usenet'i tam olarak kapsamayacağını söyleyelim.
Usenet'in Fight Club'ı andıran yazılı olmayan bazı kuralları var. Bu kurallardan birincisi, Usenet'i bilseniz de onun hakkında konuşmamanız gerektiği. Çünkü Usenet sanıldığı ve başkalarının sizi inandırmaya çalıştığı gibi işlevini kaybetmiş değil. Aşağıda Usenet hakkındaki 4 ilginç gerçeği sizlerle paylaşmak istedik.
1. Usenet Haber Grupları Web'den Eski
Usenet grupları, siz İnternette web tarayıcınızla dolaşmaya başlamadan önce mevcuttu. Bu dönemde bilgisayarları komut satırından kullanıyordunuz ve her makine, bir insan kadar ağırdı.
2. İlk Olarak Öğrenciler İçin Geliştirilmişti
Usenet'in hayat suyu ses ve videolar olsa da, ilk olarak üniversite öğrencileri için geliştirilmişti ve metin tabanlıydı. İki Duke Üniversitesi mezunu tarafından mesaj transferi için geliştirilen Usenet, 1993'te AOL müşterilerine sunulmaya başlandı.
3. 90'ların Sonuna Kadar Metin Tabanlıydı
"İkili" dosya içeriğinin Usenet'e ulaşması 1997'de gerçekleşti. Teknik anlamda Usenet halen metin tabanlı, ancak ikili dosyalar kodlayıcılar yardımıyla metin tabanlı kodlara dönüştürülüyor. Bu dosyaları açmak isteyenler, metni tekrar ikili koda dönüştürüyorlar.
4. Usenet'in Bir Yere Gitmeye Niyeti Yok
Güvenilir bir yapıya sahip Usenet, ondan faydalanmak isteyenler üçüncü taraflara hizmet sunuyor. Dosyalar P2P yönteminin aksine, birden fazla parça halinde merkezi olmayan bir ağda depolanıyor. Premium Usenet hizmetleri SSL şifreleme hizmeti sunduğu için torrent, video akış siteleri gibi yerlerden güvenli oldukları söylenebilir.
Usenet ilk başta komut satırı üzerinden kullanılsa da bugün arama, ön izleme, filtreleme ve indirme işlevleri sunan Usenet sağlayıcıları var.
Zeynel A. Öztürk
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