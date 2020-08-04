Üst Seviye Projeksiyon Cihazı Arayanlara Özel: Viewsonic X10-4K İnceleme!

Sinema keyfi dediğimiz şey kişiden kişiye büyük farklılıklar gösteren bir detay. Kimisine bir telefon ekranı yeterken kimimize kocaman televizyonlar yetmiyor, o perdenin eksikliğini daima hissediyoruz. Viewsonic'in sinema keyfinizi artırmak için hepsi bir arada bir çözüm olarak tasarladığı X10-4K da mükemmeliyetçi sinema tutkunlarının beklentilerine cevap vermek adına geliştirilmiş bir model.
X10-4K günümüzün tüm teknolojik oyuncaklarını bünyesinde barındıran bir cihaz. Işık kaynağı yerine standart lamba yerine LED kullanan cihaz 4K desteğine ve Harman Kardon tarafından tasarlanmış şahane bir entegre ses sistemine sahip.
LED ışık kaynağı çok daha az ısınıyor, daha uzun ömürlü ve açılma kapanma hızı konusunda da çok üstün. Cihazın aynı zamanda HDR10 ve 3D desteği de var. Elbette bunun için uygun 3D gözlüklere sahip olmanız da gerek. Parlaklık 2400 lümen, ömrü ise 30.000 saat.
Ürünün 4K desteği sağlarken Texas Instruments'in DLP çipini destekleyen XPR teknolojisinden faydalanmış. Buna göre 1080p görüntüyü dört kez işleyen işlemci 4K sinyalini eksiksiz sağlayabiliyor. Belki gerçek bir 4K desteğinden söz etmek zor ancak arada hissedilebilir bir fark kalmadığı da gerçek.
Ayrıca son derece şık, deri kaplama bir taşıma koluna ve yine deri kaplama bir arka panele sahip. Çok büyük olmaması yanında 4.1kg ağırlığıyla da rahatlıkla taşınabiliyor. Eğer Stream yapmak istiyorsanız hiç problem değil, cihazın donanımına Wi-Fi dahil, üstelik ses kontrol sayesinde basit komutları yerinizden bile kalkmadan iletiyorsunuz ve o da rahatlıkla anlıyor.
Gelelim fiyata, elbette bunca güzelliğin bir bedeli var. Ürünün 12.800 TL'lik fiyatı da sadece mükemmel bir deneyim arayan sinema tutkunlarına hitap etmekte.
Sonuç
Viewsonic X10-4K, sahip olduğu özelliklerle üst seviye bir projeksiyon cihazı oluyor. Harika görüntü ve ses kalitesini üst düzeyde malzeme ve işçilik ile birleştiren Viewsonic X10-4K, Wi-Fi ile HDR10 desteği ile de beğenimizi kazandı. Cihazın bizce en büyük eksisi, çok pahalı olması.
CHIP ONLINE NOTU: %90
+ Muhteşem görüntü ve ses kalitesi
+ Üst düzey malzeme ve işçilik
+ Çok sayıda bağlantı seçeneği
+ Wi-Fi desteği
+ HDR10
+ Taşınabilirliği kolay
- Çok pahalı bir ürün
Viewsonic X10-4K Teknik Özellikler
Gerçek Çözünürlük: 3840x2160
Parlaklık (LED Lümen): 2400 LED Lümen
Kontrast Oranı: 3000000:1
Ekran Rengi: 1,07 Milyar Renk
Işık Kaynağı Türü: LED
Işık Kaynağı Ömrü (Normal): 30000'e kadar
Lamba Watt: RGBB LED
Lens: F=1.8, f=8.5mm
Projeksiyon Ofseti: %100+/-%5
Atım Oranı: 0.8
Görsel Boyutu: 30" - 200"
Atım Mesafesi: 0.5-3.5m (100"@1.77m)
Keystone: +/- 40° (Dikey)
Optik Zoom: Sabit
Duyulabilen Gürültü (Normal): 30dB
Duyulabilen Gürültü (Eco): 26dB
Yerel Depolama: Toplam 16GB
(12GB mevcut depolama)
Çözünürlük Desteği: VGA(640 x 480) ila
4K(3840 x 2160)
HDTV Uyumluluğu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Yatay Frekans: 30K~97KHz
Dikey Tarama Oranı: 24-120Hz
Ses girişi (3.5mm): 1
HDMI: 2
(HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
SD Kart: Micro SD (64GB, SDXC)
USB Type C: 1 (5V/ 2A)
USB Type A: 2
(USB 3.0 Okuyucu*1,
USB 2.0 Okuyucu*1,
güç ile paylaşım)
RJ45 Girişi: 1
(Internet & Alexa kontrolü)
Wifi Girişi: 1 (5Gn)
Bluetooth Girişi: 1 (BT4.0 / ses girişi)
Ses çıkışı (3.5mm): 1
S/PDIF: 1
Hoparlör: 8W Küp x2
USB Type A (Güç): 2
( USB 3.0 - 5V/ 2A,
USB2.0 - 5V/ 1.5A,
Okuyucu ile paylaşım)
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